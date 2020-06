En la mañana de este domingo, tres infantes de marina fueron asesinados y les robaron las armas, según informó Canal 4 y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Armada Nacional.

Según supo Montevideo Portal, los primeros análisis de Científica dan cuenta de que los asaltantes dispararon ocho disparos: los dos militares que estaban en la habitación principal tenían dos disparos en la cabeza y el tercero, que estaba durmiendo en una habitación contigua, recibió cuatro disparos.

Telenoche informó que, el ministro de Defensa, Javier García, se enteró de la situación, se dirigió al lugar y actualmente ya está en la escena del crimen junto al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien ya se retiró del lugar sin hacer declaraciones.

PALABRAS DEL PRESIDENTE

El presidente indicó que el episodio está abierto «a todas las hipótesis» y que el gobierno informará a la población sobre el avance de la investigación, siempre y cuando eso ni signifique entorpecer dicho trabajo.

«La indignación, la tristeza y la bronca que tiene el pueblo nacional es la misma que tiene el gobierno y el presidente de la República, pero con serenidad y firmeza decirles claramente que vamos a combatir, a perseguir y a capturar a el o los responsables de este homicidio», dijo el presidente.

«No estamos dispuestos a que se naturalice la violencia en la sociedad, lo hemos repetido una y mil veces y desde el gobierno vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales y legales que permitan utilizar la fuerza del Estado para repeler la agresión a los ciudadanos uruguayos y a aquellos que habiten en nuestro país», sentenció el mandatario.

HECHOS

Un segundo parte policial al que accedió Montevideo Portal explica mejor cómo sucedieron los hechos. Los funcionarios que fueron asesinados realizaban la guardia de la noche correspondiente. Según el funcionario que iba a relevarlos en la mañana de este domingo (quién declaró como testigo ante la Policía) dijo que cuando fue al lugar en donde se realizaría el relevo, que es junto a la cerca perimetral sobre la calle de la guardia, los funcionarios nunca aparecieron. No teniendo resultados favorables, decidieron bajar a verificar qué ocurría con los soldados que estaban adentro. «Uno de ellos se acerca a la ventana y al observar avista dos cuerpos en el suelo con abundante sangrado», indica textualmente el parte policial.

A continuación, los funcionarios procedieron a comunicarle al alférez y posteriormente hicieron la comunicación con el 911. En ese fragmento de tiempo una dotación de infantes procede a la cabaña en donde hacen las guardias los funcionarios sin vida y constatan que la puerta estaba cerrada, pero no trancada. Ingresaron y observaron que ambos militares estaban tendidos en el piso con abundante sangrado y un disparo en la cabeza.

Luego, dentro de esa misma cabaña, despejaron las otras habitaciones ubicando a un tercer soldado sin vida tendido sobre un colchón. Según destaca el parte, la última vez que vieron a las víctimas fue este sábado a las 20 horas cuando les llevaron la cena. Los funcionarios policiales al llegar constataron los hechos, se preservó la escena del crimen y arribó al lugar el director de la Policía Nacional, el ministro del Interior y el ministro de Defensa.

En información extraída del primer parte oficial, destaca que faltaban las armas de reglamente 9mm, pero estaban en el lugar los chalecos antibalas y las armas largas.

Extraoficialmente se destaca que los funcionarios tenían 35, 25 y 22 años, dos de ellos eran procedentes de Rivera y el otro de Tacuarembó.

En el lugar trabajó Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno, que está a cargo de la fiscal Mirta Morales.

La propia Morales habló brevemente con la prensa, y pidió «tiempo y calma» para llevar adelante la investigación: «Es una escena compleja que requiere una buena investigación», dijo, añadió que no se descarta ninguna hipótesis y aseguró que en el lugar hay cámaras de seguridad, que serán periciadas en estas horas.