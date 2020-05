Quien conoce la pasión por el fútbol de WILSON COLINET, no podría menos que darle crédito a su reflexión hecha pública en su cuenta de facebook. Teniendo relación directa con el área juvenil de Fénix, no lo pensó dos veces y escribió: «Estamos en el horno los amantes del fútbol. Feria de Plaza de Deportes, con mas de tres mil personas, niños padres y abuelos . Y no quieren que empiece el fútbol, en que hay partidos que van 50 personas»

Pero además en el caso de Wilson, revela dos tomas gráficas que desde EL PUEBLO sumamos, a los efectos mismos de amparar el enfoque.

Lo sucedido en la víspera en la feria, se convierte en un elemento más de juicio, para quienes se les torna complejo la captación de teorías por un lado y prácticas por otra. Sobre todo en tiempos donde el «Quedate en casa» se va desplazando a un costado de la nueva historia.

LAS AGUDAS CONTRADICCIONES

Tras el apunte de Wilson Colinet, no pocos para interrogarse respecto a «que tanto protocolo sanitario se aplica en la feria de plaza de deportes, con ausencia total de quienes debiesen plantear alguna actitud para el cumplimiento». Situaciones como la de la víspera, entran en directa colisión con el silencio en los escenarios donde se juega fútbol.

Al fin de cuentas, el río de las contradicciones que no deja de fluir.