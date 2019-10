Resonancia no le faltó a la sesión de la víspera en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, teniendo en cuenta que el Tribunal Arbitral se pronunció en los tres fallos pendientes. Fallos que pasan a impactar en la tabla de posiciones. Caso vital el de Salto Nuevo-Ceibal, desde el momento que los albiverdes habían reclamado los puntos, el Tribunal se los concedió y ahora en la tabla general, superan los 27 puntos de Nacional.

Por lo tanto a falta de una fecha, Salto Nuevo pasa a depender de si mismo para meterse en la zona de play off.

Ceibal se queda con 38 puntos, cuando le restan dos partidos: el pendiente ante Ferro Carril y frente a Universitario en la última fecha. A su vez River Plate y Gladiador perdieron el punto conquistado en el Parque Carlos Ambrosoni. Pero repasemos en cada caso, a los efectos de obtenerse un mapa general de lo sucedido y sus repercusiones.

***********

RIVER PLATE-GLADIADOR: La suspensión del partido, frente a los incidentes que no faltaron sobre la conclusión misma. El Tribunal Arbitral responsabilizó a las dos instituciones, sobre todo a la hora de la invasión de parciales. Se decretó la pérdida de los tres puntos, pero desde el momento que nivelaron 2 a 2, terminan resignando ese punto ganado.

La pérdida de derecho de locatario para River Plate por cuatro fechas. Gladiador desciende un punto en la tabla, por lo que ahora se queda Saladero con la quinta posición en exclusiva (32 sobre 31).

CEIBAL-SALTO NUEVO: El partido fue suspendido a falta de 15 minutos por parte del árbitro central, Fernando Samit. Para el Tribunal se trataron de «incidentes de extrema gravedad», surgiendo Ceibal como el principal responsable, de acuerdo a lo que establecen sus integrantes (el Tribunal). Enfatizan en la invasión de parciales de Ceibal y en «la actitud del jugador Cavani, como responsables».

Salto Nuevo termina ganando 3 a 1. En la cancha, lo había perdido 1 a 0. A Ceibal además, cuatro partidos de suspensión en su derecho de locatario.

**********

GLADIADOR-DEPORTIVO ARTIGAS: Frente a los incidentes que se generaron, la suspensión decretada. El Tribunal Arbitral responsabilizó a Gladiador, por lo que a Deportivo Artigas se le termina adjudicando el 3 a 1 final. En la cancha se impuso 1 a 0. A Gladiador una sanción adicional: cuatro partidos en sus derechos de locatario.

**********

PARA TENERLO EN CLARO- El partido entre River Plate y Gladiador enmarcado en la octava fecha, mientras que los dos restantes partidos, Ceibal-Salto Nuevo y Deportivo Artigas-Gladiador, jugando por la novena fecha.