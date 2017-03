La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y representantes de la multinacional Lactalis se reunieron este lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en busca de alternativas para los 40 trabajadores de la planta de Salto que serán enviados a seguro de paro.

El asesor de la Federación Jorge Beschizza informó a Conexión Agropecuaria tras la reunión que el sindicato propuso la reubicación transitoria de los 40 trabajadores de la planta de Salto. El envío a seguro de paro se concretaría en abril. “La idea es el traslado momentáneo de los trabajadores de Salto a Cardona. Nosotros no pensamos en el cierre de la planta, sino apostar a su reactivación”, subrayó.

Por Lactalis participó un representante francés, quien se llevó la propuesta de los trabajadores para analizar. Se espera para este jueves una respuesta preliminar de la empresa. La próxima semana se realizará otra reunión tripartita para avanzar en la negociación, informó el sindicalista.

Por el momento la planta de Indulacsa de Salto no está procesando leche, sino recibiendo quesos industrializados en la planta de Cardona, en Soriano.

FTIL solicitó reunión con el intendente de Salto.

La Federación solicitó una reunión para este fin de semana con el intendente de Salto, Andrés Lima, en el marco del plenario del sindicato, que se realizará el sábado en aquel departamento.

Instituto lechero insta a producir más para superar la crisis

Hay convencimiento de que la solución se logra por ese camino.

El Instituto Nacional de la Leche (Inale) apuesta al crecimiento del sector lechero para superar las limitaciones que provocó la crisis durante los últimos tres años y que ese factor particularmente sea el soporte para lograr un financiamiento de largo plazo para hacer frente a su elevado endeudamiento de más de US$ 300 millones.

Se están procurando soluciones para el endeudamiento de corto plazo con algunos corrimientos de pagos que ya comenzaron y otros en gestión. También se procuran soluciones a las deudas de largo plazo en el convencimiento que la solución está por el lado del crecimiento de la producción, mediante un aumento de la productividad, remarcó a El Observador el presidente de Inale, Ricardo de Izaguirre.

El jerarca aseguró que se está avanzado en dos líneas que son fundamentales: por un lado un aumento de la productividad de los predios lecheros con un servicio de extensión adecuado en un proyecto a cinco años y, por otro, lograr un financiamiento de largo plazo y amortizaciones flexibles. En esas dos direcciones se están logrando avances importantes, sostuvo el titular de Inale. Es necesario hacer inversiones en el desarrollo de tecnologías, también en efluentes y riego, lo cual requiere de una apoyatura financiera que permita abordarlo en el corto plazo, agregó.

De Izaguirre indicó que se está avanzado en los dos proyectos principales que van a dinamizar al sector. Cada 15 días se mantienen reuniones con distintos actores vinculados a la asistencia técnica. Se espera que se logren impactos importantes con la visita de los propios técnicos a los predios productivos.

En el aspecto financiero, se apunta a que el centro sea el predio del productor en forma individual, en lugar de ajustarse el productor a un proyecto financiero general.

Con ese propósito se vienen cumpliendo reuniones con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto Nacional de Colonización (INC), el Instituto Plan Agropecuario (IPA) y con la Universidad de la República (UdelaR). Previamente se mantuvieron reuniones con los industriales y las gremiales de productores lecheros.

Crisis afecta a Coleme

Por otra parte, en los últimos días la situación de la planta de Coleme en Cerro Largo, que dispuso el envío al seguro de paro de 60 de sus 72 trabajadores, agravó la situación de la crisis que persiste en la lechería del país.

De Izaguirre expresó que Inale desde hace tres años viene atendiendo la situación de Coleme, que recibió el apoyo de Conaprole con el envío de leche para procesar quesos.

En esa tarea de apoyo se reflotó un campo de recría ubicado en un predio del INC que se encuentra operando. También se le brindó el acceso a una planta elaboradora de raciones y se arrendó un tambo, ubicado en un predio de 400 hectáreas, para lograr estabilidad en las remisiones de leche a la planta de Coleme.

(Fuente: El Observador)

Presentaron proyecto tambo sustentable

Fueron 292 tambos que lograron ahorrar energía eléctrica

“En eficiencia energética, lo que paga es la perseverancia y por eso este proceso fue exitoso”, dijo el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, en el acto de clausura de la iniciativa Tambo y Energía, que posibilitó auditar 538 establecimientos en distintas partes de Uruguay desde octubre de 2013.

En total, 292 productores lecheros invirtieron US$ 1,4 millones para implementar 394 medidas de ahorro de electricidad. “Nuestro papel fue suministrar energía e información detallada de cada cliente, lo cual permitió brindar pautas a los equipos en el terreno para identificar oportunidades de mejora”, destacó Casaravilla, en el cierre del proyecto Tambo y Energía, de promoción a la mejora de la eficiencia energética y uso de energía renovable. La iniciativa fue impulsada en el marco de un convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Conaprole.

Esta iniciativa se desarrolló con dos componentes básicos, eficiencia energética y gestión de efluentes, que son básicos en el tambo.