Los dirigentes clubistas, los delegados en la Liga y los neutrales para la suma, no saben qué hacer ni para dónde apuntar en el tema que les hunde el pecho: los «colados». A esta altura se han transformado en una pesadilla. Tal es así que ayer a la noche en el Consejo Superior, fue eje de discusión, de análisis, por casi media hora. Gladiador propuso derogar la resolución de los clubes abonando la entrada de quienes ingresan sin pagar.

Ceibal volvió a pagar el pato: le anotaron 40 «colados» desde sus tiendas. Igualmente 10 a Tigre. Ceibal fue vía directa, «porque solo a nosotros nos denuncian». Lo cierto es que la semana que viene se tentará alguna solución, desde el momento que en la semana se formalizarán entrevistas con quienes responden a las empresas de seguridad contratadas, a los efectos de afinar el control en los escenarios.

La pesadilla es real y se admite que en todas las canchas, los «colados» son infaltables.

El delegado de Ceibal, José Luis de los Santos, fue cortante: «la seguridad que tenemos no sirve pa’nada. Los tenemos de florero. Nos están matando».

LA RESPUESTA….POBRE

Un total de 1.558 boletos expendidos en la fecha que pasó. Por todo concepto la recaudación se planteó en $ 226.250. De cancha en cancha. Dickinson: 225 y $ 30.900. Gladiador: 357 y $ 50.500. Deportivo Artigas: 197 y $ 28.650. Saladero: 480 y $ 67.550. Nacional: 299 y $ 42.650.

El miércoles de la semana pasada con Ferro Carril y River Plate en el Merazzi, 148 entradas y $ 21.200.

LA TRIPLE EN EL ESTADIO

Hay que tener en cuenta que Ferro Carril jugará en el fin de semana que viene ante Tropezón Tablero de Bella Unión, por la nueva fecha en la serie «B» del Campeonato del Interior. Pero a su vez, la chance abierta para que Universitario estrene en la Divisional «A».

Si ello ocurre el miércoles de la semana próxima, doble jornada en el Dickinson. En el marco de la sexta fecha, a las 20 horas con Ferro Carril-Gladiador y desde las 22 horas, Universitario-Salto Uruguay.

Si los rojos no juegan por OFI, el domingo serán locales en cancha de Nacional.

Lo que está claro es que se jugará una triple jornada en el Dickinson. El partido de primera hora con El Tanque vs Sud América y el último de Progreso-Saladero. Esta noche la «B» resuelve quienes jugarán a segunda hora en el estadio.

LA QUE SE VIENE

Sexta fecha del Campeonato Apertura.

Parque Dickinson: Progreso vs Saladero.

Nacional (condicional): Universitario vs Salto Uruguay.

Parque Rufino Araújo: Ceibal vs Nacional.

Parque Tomás Green: Salto Nuevo vs D. Artigas.

Saladero: Libertad vs River Plate.

ELLOS: LOS SANCIONADOS

La nómina expuesta: Martín Pertusatti (Saladero) 3, Hugo Muñoz (Saladero) 1, Enrique Entenza (Libertad) 3, George dos Santos (Universitario) 1, José Rodríguez Pereira (Nacional) 1. Con destino al Tribunal: Junior Rodríguez (Ferro Carril), Agustín Pintos (River Plate), Gastón Ferreira (River Plate), Daniel López (Saladero).

SIN EL MERAZZI

Anuncio desde Ferro Carril. Hasta el 10 de junio, el Merazzi inhabilitado. Se lo someterá a un operativo de recuperación del campo de juego. Reconocimientos desde Gladiador y Saladero para el Comando de Jefatura de Policía: adhesión para que todo transcurriera con normalidad.

La Liga cederá el Dickinson para juegos de Baby Fútbol, con Progreso organizando y la asistencia de categorías de 11 y 12 años de Nacional de Montevideo. La delegación de Salto Uruguay alegó que «los que vienen de Montevideo, son los mismos que nos vienen a piratear jugadores».

Arsenal informó sobre su jugador Rosas Pîntos, quien defendió a los verdes de la doble «A» en los años 2016 y 2017. El futbolista lo niega y los antecedentes serán derivados al Tribunal Arbitral. Cabe recordar que Libertad persiguió el objetivo de inscribirlo como jugador libre, para que en lo inmediato pudiese ser uno más en el plantel que orienta Christian Lentinelli.