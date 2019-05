Miércoles 15, Hindú y Fénix juegan «pico» pendiente

El hecho que Ferro Carril afronte el sábado su partido ante Progreso de Paysandú por el torneo de OFI, determina que no juegue el domingo.

Conclusión: un partido de la «B» queda «colgado», razón por lo cual ayer se resolvió una triple jornada en el estadio.

Dos partidos de la «B» y de fondo con Saladero-Gladiador. A su vez, el «pico» pendiente entre Fénix e Hindú (restan 60 minutos), se jugará el miércoles 15 de mayo a la hora 19.30′ en cancha de Nacional. Fue suspendido por el árbitro Enrique Kurowski a consecuencia de la tormenta eléctrica.

La programación para el domingo, definitivamente a cinco canchas.

DEPORTIVO ARTIGAS

Hora 13.45′- Arsenal vs Santa Rosa.

Hora 15.45′: Deportivo Artigas vs Salto Uruguay.

PARQUE DICKINSON

Hora 12.00′- Sud América vs Fénix.

Hora 14.00′- San Eugenio vs Almagro.

Hora 16.00′: Saladero vs Gladiador.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Hora 15.45′- Chaná vs El Tanque.

Hora 15.45′: Universitario vs Nacional.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 13.45′- Hindú vs Tigre.

Hora 15.45′: Salto Nuevo vs Progreso.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 13.45′- Dublín Central vs Albión.

Hora 15.45′: Ceibal vs Libertad

**********

LOS EXPULSADOS AL TRIBUNAL

La nómina incluye a Jorge de los Santos (Chaná), Alejandro Acuña (camillero de Santa Rosa), Lucas Quiroga (Dublín Central), Juan Salles (Albión), Nelson Zabala, Didier García, Jorge Ereria y el DT. Alejandro Salatti, todos de San Eugenio.

ARSENAL: «JUGÓ CON NOSOTROS»

Libertad fue la Liga a través de sus dirigentes. Quiso inscribir a Jean Rosas Pintos como jugador libre. Se topó con una novedad: figura como jugador de Arsenal y alistó en la temporada 2017. Rosas Pintos lo negó, Libertad planteó en nota la situación a manera de denuncia.

En el Consejo de la «B», el presidente de Arsenal, Dr. Mauricio Apatíe, reafirmó que «jugó con nosotros en el 2017. Lo de Libertad no es serio y tendrían que informarse antes de establecer juicios»

En otro orden se decidió postergar el torneo de la sub 20. La primera fecha se disputará el lunes 20 de mayo.