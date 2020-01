En un tuit defendió el ataque con dron llevado a cabo el viernes en el que Estados Unidos mató a un alto general iraní en Irak.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado de que tiene en el punto de mira 52 sitios en Irán y los atacará «muy pronto y muy duro» si Teherán actúa contra personal o bienes estadounidenses.

En un tuit en el que defendió el ataque con dron llevado a cabo el viernes en el que Estados Unidos mató a un alto general iraní en Irak, Trump dijo que el 52 corresponde al número de rehenes que durante más de un año hubo en la embajada estadounidense en Teherán desde finales de 1979.

El mandatario advirtió de que estos sitios son «de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y estos objetivos, e Irán mismo, serán atacados muy pronto y muy duro. ¡EEUU no quiere más amenazas!».

El presidente recurrió a Twitter después de que facciones proiraníes aumentaran la presión sobre las instalaciones estadounidenses en todo Irak con el lanzamiento de proyectiles, parte de una escalada de tensión desatada tras el asesinato de Qasem Soleimani, conocido como el segundo hombre más poderoso de Irán.

El ataque estadounidense ha generado temores de que se declare una guerra en Oriente Medio.

En lo que parece ser el primer ataque de represalia, dos disparos de mortero impactaron el sábado cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, dijeron fuentes de seguridad a la AFP.

Casi simultáneamente, dos cohetes impactaron contra la base aérea de Al Balad donde están desplegados soldados estadounidenses, dijeron fuentes de seguridad.

El ejército iraquí confirmó los ataques en Bagdad y en Al Balad, y dijo que no hubo víctimas. El ejército estadounidense también informó de que no hubo heridos entre las tropas de la coalición.

Sobre otras posibles represalias contra Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que asegura que «en este momento no hay una amenaza específica y creíble contra la patria».

