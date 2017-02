La férrea política migratoria con la que el flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debutó en su cargo no solo perjudica a los ciudadanos mexicanos y musulmanes. Ahora le toca el turno a los argentinos, quienes gracias a una resolución firmada por el republicano, ven más complicado el ingreso al país del norte. El escrito firmado por el magnate surge en el marco de su objetivo por reforzar los controles en sus fronteras, ya sean terrestres, marítimas o aéreas. A partir de esa semana, una orden ejecutiva firmada el 27 de enero termina con una facilidad de la que gozaban los menores de 16 años y los mayores de 66, quienes podían realizar por correo el trámite de solicitud de visa de ingreso sin tener que hacer una entrevista.

La noticia fue anunciada por la embajada de Estados Unidos en Argentina mediante un comunicado publicado en su página web y que tiene por finalidad “aumentar la seguridad del proceso de solicitud de visa en todo el mundo”. A partir de ahora, el Departamento de Estado requiere entrevistas de visa para todos los argentinos excepto los “menores de 14 y mayores de 79 años”. La facilidad de realizar el trámite por correo había sido anunciado hace menos de un año, en consonancia con la visita del exmandatario Barack Obama, en marzo de 2016. En aquella oportunidad, Obama y Macri habían acordado de palabra eliminar algunas trabas para el ingreso de argentinos a Estados Unidos. Entre esas iniciativas hasta se habló de la posibilidad de eliminar la visa entre los países, algo que con la nueva administración suena imposible.

Pero hubo más cambios. A partir de ahora se acortan los plazos para la renovación de visas vencidas y podrán ser eximidos de la entrevista personal aquellos postulantes que tengan el documento vencido hace menos de 12 meses. El plazo, hasta la resolución, era de cuatro años.

Las autoridades diplomáticas del país del norte advierten: “Esto puede tener un impacto en el tiempo de espera para programar una cita en el consulado. Se recomienda a quienes planeen viajar a los Estados Unidos que comiencen el trámite de solicitud de visa con la mayor anticipación posible”.

Según datos de noviembre de 2015, Argentina era el segundo país del mundo en la emisión de visas para Estados Unidos, detrás de China. El entonces embajador, Noah Mamet, había decidido un operativo especial de doble turno para reducir los tiempos de espera para el otorgamiento del documento. Entonces, se procesaban aproximadamente 32.000 visas por mes y desde 2007, la cantidad de visitantes argentinos se incrementó año a año: de los 267.000 pasajeros registrados en aquel momento se llegó a 685.000 en 2014.

LO QUE SE HABÍA ACORDADO

No ocurre cada día que Estados Unidos sume un nuevo país a su nómina de aliados en el mundo. Con la visita del presidente Barack Obama a Argentina, segunda y última etapa de su viaje latinoamericano después de Cuba, ha ocurrido precisamente esto. La rueda de prensa de Obama con su homólogo argentino, Mauricio Macri, fue una celebración mutua de la amistad recuperada. Obama y Macri intercambiaron elogios personales y fijaron una agenda de cooperación que abarca desde el comercio al cambio climático, pasando por los derechos humanos y las disputas judiciales sobre la deuda argentina.

“Nos ha impresionado el trabajo que el presidente Macri ya ha hecho en sus primeros cien días”, dijo Obama, el primer presidente de EE UU en visitar Argentina en casi dos décadas.

El mérito es de Macri a medias. Para EE UU, su victoria pone fin a más de una década de relaciones complicadas con los Kirchner. El solo hecho de acabar con esta época seguramente ya habría transformado la relación, independientemente del nombre del sucesor. Esto una ventaja para Macri, un “hombre apresurado”, dijo Obama, que lleva a Argentina en una nueva dirección. “Estados Unidos”, dijo Obama, “está dispuesto a trabajar con Argentina en esta transición, de cualquier manera que se posible”. “Argentina”, continuó, “está volviendo a asumir su posición de liderazgo en la región y en el mundo”.

Obama y Macri descartaron que un acuerdo comercial bilateral esté a la vista. Las conversaciones, dijo el presidente, son muy incipientes. Sobre el contencioso sobre los llamados ‘fondos buitre’, los acreedores internacionales de Argentina, Obama dijo que no quería interferir en un proceso judicial. Pero añadió: “Creo qie enfoque constructivo del presidente Macri ha abierto la posibilidad de resolución”.

Según el presidente de EE UU, la nueva política de Macri con el cambio climático y otros asuntos internacional “promete realzar la influencia de Argentina en la escena mundial, en marcos como el G-20”.

“Visto el interés del presidente Macri en la transparencia, la rendición de cuentas, la reforma económica en Argentina, está dando un ejemplo para otros países del hemisferio”, dijo Obama.

Obama cree que una Argentina estable y amiga de EE UU es necesaria para promover la estabilidad en un continente en el que, en los últimos meses, ha empezado a encontrar más complicidades que al principio de su mandato.

Desde la normalización de las relaciones con Cuba a la crisis de gobiernos llamados bolivarianos como el de Venezuela, el centro de gravedad se desplaza a una posición más favorable a Washington. Este es, para Obama el año de las Américas: desde el sur, con su nuevo aliado Macri, hasta el norte, donde ha hallado en el nuevo primer ministro canadiense Justin Trudeau un aliado tras años de frialdad con Canadá.