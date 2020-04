Coronavirus EEUU

Washington, 27 abr (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este lunes en que mantendrá las fronteras de su país cerradas a Europa hasta que mejore la situación en el Viejo Continente y calificó de «trágico» el impacto de la enfermedad del COVID-19 en España e Italia.

Trump hizo esas declaraciones en una rueda de prensa, en la que un periodista le preguntó cuándo anulará el veto que impide la entrada en EE.UU. de viajeros provenientes de la mayor parte de Europa.

«Estamos analizando eso y depende del tiempo que le tome a Europa sanar, Italia está empezando a volver en sí. Me alegra mucho ver eso con mi amigo, el primer ministro», manifestó el líder estadounidense en referencia al primer ministro de Italia, Giuseppe Conte.

«Es trágico lo que sucedió en Italia, en España, en Francia y en Alemania, honestamente. En todos los países allí, es tráfico, pero muy pronto veremos lo que sucede en Europa y, por cierto, queremos hacerlo (levantar el veto) y ellos también quieren hacerlo, lo desean mucho», añadió.

El cierre de fronteras con Europa empezó el pasado 14 de marzo por un periodo inicial de 30 días que ya ha sido renovado y puede prolongarse según Trump considere oportuno.

Esa medida afecta solo a ciudadanos extranjeros; mientras que los estadounidenses y aquellos que residen de forma permanente en el país en teoría pueden seguir viajando, aunque el tráfico aéreo está prácticamente suspendido.

A mediados de abril, el mandatario estadounidense dijo que la apertura de fronteras se haría «en el momento adecuado», pero no quiso definir si eso sucedería en semanas o meses. En ese momento también criticó la respuesta de los países europeos. «No diría que a Italia le esté yendo muy bien en estos momentos, no diría que a España le esté yendo muy bien en estos momentos, Francia acaba de extender su orden de confinamiento», dijo Trump entonces para justificar su decisión. En respuesta, la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, reprochó la actitud de quienes como Trump critican la gestión que está realizando España de la pandemia y consideró que era «un poco pronto para dar o recibir lecciones» sobre ese asunto.

En Estados Unidos los contagios rozan ya el millón, mientras que en Europa aproximadamente 1,3 millones de personas han sido infectadas.