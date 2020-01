El Gran Premio José Pedro Ramírez G1 tendrá 16 ejemplares que ocuparán gateras éste lunes 6 de enero en el Hipódromo de Maroñas.La máxima carrera del turf oriental está pactada para las 20:40 horas, momento del toque de campana y posterior apertura de gateras de la edición 122.

El Gran Jockey uruguayo Pablo Falero se retira de las pistas del Hipódromo de Maroñas en el Gran Premio Ramírez.

PARTICIPANTES

Con todos los participantes, uno por uno:

1 – El Maki – S. Fiorito.

1A – Miltitoplp – E. Acosta.

2 – Little Vicky – C. Lavor.

2A – Lo Felipe – D. Gaier.

3 – Gauche – H. Eugui.

4 – Keep Down – L. Goncalves.

5 – Card Day – L. da Silva.

6 – Cerro Largo – W. Maciel.

7 – Cap Bon – J. C. Méndez.

8 – Bobby Q – L. A. Cáceres.

9 – Great Spirit – V. Leal.

10 – Long Way – F. F. Piriz.

11 – Ajuste Fiscal – H. F. Lazo.

12 – Olympic Harvard – P. G. Falero.

13 – Negrone – F. Guedes.

14 – Mundanal – M. de Souza.

Suplentes figuran Viejo Profesor, Hechicero y Nedway.