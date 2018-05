Montevideo, 10 may (EFE).- La ministra de Turismo de Uruguay, Liliam Kechichian, aseguró hoy que su despacho no ve “hasta ahora” ninguna “alerta amarilla” por la situación económica que atraviesa Argentina, aunque controla de forma “permanente” lo que sucede en ese país vecino. Así se refirió Kechichian en rueda de prensa al eventual impacto negativo que podría tener para el turismo uruguayo la fuerte devaluación del peso argentino frente al dólar estadounidense, ya que el sector es “altamente impactado” por lo que sucede en la región. “El Gobierno uruguayo está monitoreando la situación de forma permanente”, sostuvo la ministra, al tiempo que añadió que su país se ha “desacoplado de las economías de la región” y que tiene “fortalezas indudables”. Hasta el momento, la integrante del Ejecutivo recordó que el dólar en Uruguay también se apreció, por lo que su cartera no ve “ninguna alerta amarilla” en el horizonte. “Se apreció en Argentina, se apreció en Uruguay y se apreció en el mundo. Eso hace que desde el punto de vista turístico todavía no tengamos alertas amarillas que, vuelvo a repetir, se monitorean de forma permanente”, insistió. Por su parte, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Juan Martínez, aseguró que la situación que atraviesa el país vecino “preocupa mucho”. A diferencia de la ministra, el titular de la Camtur aseguró que “alerta hay” y que el país vecino está teniendo una “turbulencia económica con muchos desajustes”. Según Martínez, el turismo uruguayo “sigue siendo argentino-dependiente”, por lo que lo que suceda en ese país “pega directamente” en Uruguay. “Hay aspectos de retracción de consumo, alguna duda sobre la confianza en la gestión del Gobierno y eso es bastante grave para el turismo”, añadió.