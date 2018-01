Montevideo, 8 ene (EFE).- La afluencia de turistas que llegaron a veranear a los principales puntos atractivos de la costa este uruguaya en lo que va del año «desbordó» la capacidad hotelera de balnearios como Punta del Este, La Paloma o Atlántida, informaron hoy fuentes oficiales.

La llegada de extranjeros y uruguayos a las principales localidades costeras de Uruguay, concentradas principalmente en los departamentos (provincias) de Maldonado, Canelones y Rocha, superó las expectativas de las autoridades turísticas locales.

De esa forma lo declaró a Efe el director de turismo de Maldonado, Luis Borsari, quien destacó que la importante afluencia de público en la zona costera de todo el departamento tuvo «un plus» con respecto a lo esperado para el comienzo de 2018.

«Se cubrieron las expectativas que teníamos públicos y privados inclusive con un plus, porque ha desbordado la afluencia de público en toda la costa maldonadense, y estamos muy contentos de que ello haya ocurrido», opinó Borsari.

El director de Turismo del departamento que nuclea sitios como Punta del Este, Piriápolis y José Ignacio apuntó que aunque predominó la llegada de argentinos -65 % del total de visitantes-, tanto los brasileños, chilenos o paraguayos como los mismos uruguayos ocuparon las residencias en alquiler y los hoteles de la zona.

Sobre ese mismo punto se manifestó el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), Juan Martínez, quien indicó que la ocupación hotelera estuvo a su máximo nivel en el período comprendido entre Navidad y Reyes, al que los brasileños denominan «reveillon».

«En esta altura del año siempre se da que la ocupación hotelera, de Maldonado en particular pero también de Rocha, se completa. Sobre todo el primer fin de semana de enero es un momento pico, porque hay eventos musicales que congregan gente y colman las instalaciones», explicó.

De todas formas, Martínez aseguró que ese período álgido no representa lo que será el resto de la temporada de verano en el este del país, ya que a partir de hoy se nota una baja en la cantidad de gente.

«Entre hoy, mañana y pasado mañana es cuando se consolida lo que va a ser el resto del mes con la gente que viene realmente a veranear de manera estable en enero, y no aquella que hace uso del tiempo entre fiestas para tomarse unos días y tener sus vacaciones», puntualizó el jerarca de la AHRU.

Martínez indicó sin embargo que la mayoría de los hoteles costeros tienen un buen número de reservas para el resto de la temporada de verano, con un énfasis en celebraciones como el carnaval, que cuenta con dos días hábiles festivos en febrero, por lo que el flujo turístico se prevé que permanezca «parejo».

«Si bien toda la zona este ha estado a full (llena) desde el 31 de diciembre hasta ayer, hoy ya se siente la baja en todos lados y hay ocupación hotelera disponible para vender; hay buenas reservas para el resto del mes, pero ya no es una ocupación total», acotó el empresario.

«La temporada generalmente se promedia con lo que pasa en estos días próximos, en febrero y después de carnaval, o sea que ahí estamos muy cautos esperando a ver qué pasa», concluyó.

EFE