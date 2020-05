Boxeo

Mike Tyson y Evander Holyfield volverán a verse las caras en un ring de boxeo. Esta será la tercera pelea entre dos boxeadores que marcaron historia en este deporte. La pelea se llevará a cabo el 11 de julio.

La pelea que quedó en la retina de todo el mundo fue cuando se enfrentaron el 28 de junio de 1997: Tyson le mordió la oreja a Holyfield. La última vez que Tyson se subió a un ring fue en el 2005 cuando perdió ante Kevin McBride en 2005, mientras que Holyfield le puso punto final a su carrera seis años más tarde. Esta semana se vio a los dos ex boxeadores ponerse a punto físicamente para lo que será su vuelta al ring. «Me siento imparable ahora. Los dioses de la guerra me han despertado. Han encendido mi ego y quieren que vuelva a la guerra… siento que soy joven otra vez», escribió Tyson, de 53 años.

Holyfield, de 57 años, también dejó sus sensaciones tras la vuelta a los entrenamientos: «Mi primera semana de regreso en el gimnasio y me siento genial. Tengo muchas ganas de intensificar mis sesiones de entrenamiento e intensidad mientras me preparo para mi pelea».