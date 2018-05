Anoche se completaba la última fecha en la “A” con el partido Ceibal vs Atl. Juventus

El pasado fin de semana, se completó en forma parcial la disputa de la última fecha en fase regular del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales. Como habìamos informado, en la jornada de ayer lunes a la noche (jugaban al cierre de nuestra ediciòn) completaban Ceibal vs Atlético Juventus en el gimnasio de Universitario, pero prácticamente ya se conocen los principales protagonistas que disputarán el cuadrangular final de Liguilla en ambos casos, màs allá de que aún restan por disputar los partidos de play offs (a un solo juego) para conocerse a los cuartos clasificados en ambas divisionales.

Sin cambios en la divisional “A”, donde tras su empate ante Tigre, el equipo de Universitario se quedò con el primer lugar en la tabla del Acumulado, el “indio” Chaná se quedò con la segunda ubicación, y ahora restaba saber la diferencia de goles entre Ferro Carrl y Tigre para determinar quién serà tercero (clasifica directo), quièn serà el cuarto, y deba jugar el play offs ante Florida o Ceibal.

En la divisional de ascenso “B”, aquì Saladero se quedó con el segundo puesto en el Acumulado, y ahora si no gana la Liguilla por el segundo ascenso tendrá derecho adquirido a disputar un partido extra con el ganador del cuadrangular final. Luego Dublín Central e Hindù se ubicaron terceros y cuarto (clasificaron directo), y ahora Nacional vs G5 jugaràn el partido único de play offs por el cuarto lugar en la Liguilla.