Doble jornada esta noche para completar la disputa de la 4ª fecha del torneo Apertura de básquetbol en 1ª división (Mayores)

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2018.

Campeonato “Salteño”: “Sr. Ricardo Corbella”.

Torneo Apertura: 4ª Fecha.

Viernes 14 de setiembre

Valor de la entrada: General $ 80,00.

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis).

Hora de comienzo: 21,00 Hs.

Árbitros: (a designar).

Escenario: Gimnasio de Universitario.

UNIVERSITARIO vs ATLÉTICO JUVENTUS

Escenario: Gimnasio de Nacional.

NACIONAL vs SALTO URUGUAY

Tabla de posiciones

Ferro Carril 7 (+53), Universitario 6 (+54), Nacional 5 (+10), Cìrculo Sportivo 5 (-32), Atlético Juventus 4 (-16), Salto Uruguay 3 (-49).

Nota: Ferro Carril (85) vs Círculo Sportivo (80) ya disputaron su partido por la cuarta fecha.

Tal cual estaba fijado de antemano, en la jornada de hoy viernes a la noche, con la disputa de dos partidos, en dos escenarios diferentes, se estará completando la cuarta fecha del torneo Apertura de básquetbol en categoría Mayores (1ª división)

Tras lo que fuera el compromiso disputado el pasado martes en cancha de Círculo Sportivo, donde el local cayera a manos del “franjeado” Ferro Carril en cifras de 85 a 80, hoy con los dos juegos restantes se completará la cuarta fecha, restando luego la semana próxima disputar la quinta, y última fecha de la primera rueda del campeonato “Salteño” temporada 2018.

En relación a los cambios decididos, los cuales fueron informados en estas páginas oportunamente, y en lo que hace a los días que en principio estaban fijados para llevar adelante los partidos de cada fecha, y hasta que no finalicen los partidos de la competencia de O.B.L a nivel de Formativas, se estarán disputando dobles jornadas de primera división los días viernes, de lo contrario, y cuando finalicen los torneos de O.B.L, allí se volverá a la normalidad, retornando la competencia del “Salteño” en primera división los días martes, viernes, y sábado respectivamente, con la disputa de un solo partido cada día de los mencionados.