Tal cual lo informábamos en nuestra edición de ayer, entre los días de mañana sábado, y el próximo domingo, se estará disputando en forma íntegra la cuarta fecha (1ª rueda) del campeonato “Salteño” en ambas divisionales.

Una fecha que también promete ser apasionante, más que nada teniendo en cuenta los cruces que muestra, y las posiciones de los equipos en tabla a tres fechas jugadas. En esta cuarta fecha que se viene, sin dudas que el juego destacado, en nuestra opinión, y a nuestro entender, es el que llevarán adelante el próximo domingo a las 21,30 horas en el estadio de Ferro Carrl por la divisional “A” los equipos de Universitario vs Chaná.

En lo que hace a nuestro pronóstico, nos parece que no estamos descubriendo nada cuando decimos que este será el partido destacado por la “A” en esta cuarta fecha, eso sin dudas.

Pero también tenemos partidos destacados en la divisional de ascenso, y quizá no tanto por lo que podría ser el despliegue, y el rendimiento estratégico de ambos, sino por la convoctaria que dicho compromiso podría estar acaparando, en lo que será sin dudas otro clásico de “barrios”, las cosas como son. Está claro que hablamos del choque que llevarán adelante Tigre vs Sp. Cerro por la divisional “B” en la jornada de mañana sábado a la hora 22,00 en el estadio “franjeado”, será sin dudas un partido interesante, entretenido, y con todos los ingredientes propios de un verdadero “clásico”.

Que se comporten…

¡No empañemos la fiesta!

Es otro tema que queremos manejar hoy, previo al inicio de la cuarta fecha, y esto vale para todos los equipos, sin excepciones…vale para todos.

En la tercera fecha sucedió algún hecho y/o situación aislada, básicamente generada por parciales de un equipo de la “B”, lo que entendemos, y está más que claro, estaría bueno no se vuelva a repetir (hoy no brindaremos nombres del, o los involucrados porque el hecho por suerte no pasó a mayores).

El tema es que tanto los jugadores, como el público que concurre, y lo está haciendo en muy buen número, a cada una de las jornadas disputadas, debe entender que esto es un espectáculo deportivo… nada más que eso.

Es el principio del campeonato (recién se llevan disputadas tres fechas), y sería una pena que ya desde el vamos, algún equipo vea diezmada su “plantilla” debido a sanciones, y/o penas por reglamento de competencia. El campeonato viene bárbaro, los partidos se vienen desarrollando en forma normal, por demás interesantes, y con cierres emotivos…¡No empañemos la fiesta!

Es simplemente una opinión, si el mensaje llega, y se toma como un “sano” consejo (aquí no hecemos apología absolutamente de nada), bienvenido sea, por el bien del espectáculo primero, y por el bien de la disciplina sin dudas, así de simple, así de sencillo, que bien se entienda.

DANIEL SILVEIRA