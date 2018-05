Montevideo, 8 may (EFE).- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Uruguay celebró hoy en Montevideo el Día de Europa destacando los cometidos y desafíos del bloque como un “líder en multilateralismo” a escala global.

Así lo expresó a Efe en el marco de la celebración el embajador de la UE en Uruguay, Karl-Otto König, quien resaltó que desde sus comienzos la UE apostó con fuerza a la integración y la cooperación transnacional.

“(La Unión Europea) nació el 9 de mayo de 1950 como un pequeño proyecto después de la Segunda Guerra Mundial (…) y así surgió un proceso único en el mundo. No hay otro tan exitoso como el de la integración europea”, afirmó König.

El embajador señaló a su vez que la comunidad, que trabaja como un “gobierno colectivo” con diferentes órganos internos, es considerada hoy como una de las primeras potencias económicas a nivel mundial, y apuntó que además es “muy solidaria”.

“Un 50 % o un poquito más de todo apoyo oficial al desarrollo viene de fuentes europeas y de los Estados miembros; entonces somos hoy líderes en multilateralismo. Muchos Estados buscan nuestro apoyo y el mundo en muchos lugares sería mucho peor sin el apoyo y la solidaridad humana de la UE”, destacó.

En ese sentido, König puntualizó que si bien en la actualidad son muchos los “retos globales” a los que busca enfrentarse esta comunidad, que representa a unos 511 millones de habitantes, el trabajo sobre temas como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la biodiversidad “demanda cooperación transnacional”. “Hoy en día el multilateralismo significa una cooperación abierta (…) que dejemos la puerta abierta para todos los que quieren cooperar. Hay un montón de problemas que podríamos mencionar porque casi nada hoy en día es nacional, todos estamos interconectados en este mundo; es un solo mundo, una nueva realidad”, valoró. Por otro lado, el embajador expresó que el rol de los países “pequeños”, como es el caso de Uruguay o de Luxemburgo, tiene la misma importancia que el de otras naciones y recalcó el interés de la UE en cooperar con el país suramericano. “Uruguay para mí en calidad es un país grande y estimamos la experiencia del país a nivel global, por ejemplo la membresía no permanente del año pasado en el Consejo de seguridad (de Naciones Unidas) y la experiencia que tienen con los cascos azules”, opinó König. “Tenemos un interés de cooperar con Uruguay a este nivel global, a nivel regional entre la UE y la comunidad económica de Latinoamérica y El Caribe (…) y un gran interés de cooperar con Uruguay a nivel subregional como miembro y sede del Mercosur”, concluyó. El acto de celebración contó con la presencia de representantes de delegaciones diplomáticas en Uruguay, así como de ministros del país suramericano. El Día de Europa se celebra el 9 de mayo como aniversario del discurso de 1950 del entonces ministro de Exteriores francés, Robert Schuman, en el que propuso una nueva cooperación política entre las naciones europeas. EFE