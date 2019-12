La delincuente tendría un cómplice que también fue detenido

En la mañana de ayer, a la hora 11:40, personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones, hasta Avenida Acuña de Figueroa y Sarandí, donde tuvo lugar una rapiña. En el lugar, luego de varias recorridas, se procedió a la detención de una femenina mayor de edad, quien confesó la autoría de los hechos, y llevaría consigo el producto del hurto, y de un masculino mayor de edad, quien no estaría ajeno al delito. Se entrevistó a un adulto mayor, víctima de los hechos, quien radicó la denuncia. Los involucrados en el hecho fueron trasladados hasta una dependencia policial para la realización de los trámites posteriores. Trabaja la Dirección de Investigaciones.

TENTATIVA DE RAPIÑA Y DISPAROS DE ARMA DE FUEGO

Alrededor de las 22:00 horas del viernes, la Mesa Central de Operaciones, derivó a personal policial hasta calle Solano López al 1700, por una tentativa de rapiña. En el lugar, se entrevistó a una femenina mayor de edad, quien manifestó que, se encontraba atendiendo su comercio, cuando se apersonaron dos masculinos con rostros cubiertos, los que llegaron hasta la puerta y se retiraron, efectuando dos disparos con arma de fuego hacia el lado de afuera del comercio. Agregó que, no hubo personas lesionadas y no se llevaron nada. Trabaja personal de la Dirección de Investigaciones.