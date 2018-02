Nuevo libro de Daniel Nahum

Días pasados vio la luz un nuevo libro del profesor Daniel Nahum. Se trata en este caso de un estudio sobre literatura infantil, tema sobre el que el autor viene indagando desde hace tiempo, y sobre el que ha dictado conferencias e incluso ha publicado un par de libros, en 2013 como en 2017. La nueva obra de Nahum acaba de ser publicada por Ediciones Stratis y en contratapa se lee: “El libro de Daniel Nahum Nuevas consideraciones sobre la teoría de la literatura infantil es una reafirmación de los conceptos trabajados en Introducción a la teoría y crítica de la literatura infantil (2013) y Bases teóricas del texto literario (2017). ¿Existe la literatura infantil o es solo una forma de designar un segmento objetivo del mercado editorial? Este libro intenta delinear su especificidad como una forma de constatar su existencia”. Daniel Nahum nació en Montevideo en 1962. Es Profesor de Literatura, egresado del IPA. Actualmente trabaja en Formación Docente en el dictado de las asignaturas Lingüística y Literatura Española y Teoría Literaria, y es Coordinador dentro del Programa Cineduca. Ha publicado libros de poemas, ensayos y trabajos de teoría literaria y semiótica.

Una novela más de Cristina Peri Rossi: “Todo lo que no te pude decir”

Un nuevo libro también ha publicado recientemente la escritora uruguaya (residente en Europa) Cristina Peri Rossi. Es una novela y se titula “Todo lo que no te pude decir”. A propósito, María Cristina Fernández escribió en el sitio de internet Letralia – Tierra de Letras: “…en el comienzo de su nueva novela, Todo lo que no te pude decir, Cristina Peri Rossi nos transfiere a una obra fotográfica. Es una novedad vincular su propuesta narrativa con el mundo de los chimpancés, bonobos, gorilas, orangutanes, que tan excepcionalmente ha retratado la madrileña Isabel Muñoz. De ellos la fotógrafa ha extraído una fuerza emocional que parece haber encontrado eco en la escritora hispano-uruguaya, quien a la par que teje una historia donde primates y hombres se relacionan entre sí, también da cuenta de la relación de estos animales con el lente e incluso con la conciencia de ser fotografiados. La historia de Elisa y Bubú, un par de chimpancés escapados del zoológico, es una historia de amor con todos los componentes posibles, incluyendo, claro, la inevitable oposición del mundo exterior a la consumación de esa elección. Los monos, luego de ver un documental sobre un parque urbano, una suerte de bosque, no anhelan otra cosa que llegar allí. Algo en lo proyectado les ha hablado de un estadio anterior de vida que no está dentro de los barrotes. El macho alfa y la fiel Elisa aspiran en el aire el Paraíso. “El Paraíso no existe para los monos”, se le escapa esta frase a Fonseca, el oficial a cargo de atraparlos y que no puede evitar un desenlace trágico y conmovedor. El Paraíso no existe para los monos, pero, ¿para quién y por qué aún se preserva, pareciera que hasta en los genes, esta antigua noción de la felicidad? (…) Hay ciertas constantes de su ya extensa obra literaria que matizan también este libro, como la nostalgia por su ciudad natal (…), su añoranza por el mundo marino, el tema del viaje, del exilio, etc. La intención más encomiable de la novela tiene que ver con los modos en que nos imbricamos los seres humanos unos con otros, cada uno con su melodía, su estridencia, su cantinela, su clamor, sus susurros, la necesidad de expresar hasta lo que parece indecible. Cada discurso trata de desentrañar los misterios en que conciencia y cuerpo se relacionan entre sí y con los otros, dentro y fuera de los límites del lenguaje. “Todo lo que no te pude decir” es también una ofrenda a eso que el ser humano ha buscado insistentemente: el semejante. Cada quien póngale el rostro, la voz, el sexo que más le satisfaga. Una de las últimas escritoras humanistas que tenemos, Peri Rossi nos recuerda que podemos vivir sin dioses siempre y cuando la sensibilidad y la inteligencia ocupen el lugar que a los primeros le retiramos”. Cristina Peri Rossi nació en Montevideo en 1941 y vive en España desde 1972. Ha publicado libros de poemas, de cuentos, novelas y de ensayos. Entre los últimos y de una lista bastante más extensa se destacan: Poemas de amor y desamor (1998), Las musas inquietantes (1999), El amor es una droga dura (1999), Te adoro y otros relatos (2000), La semana más maravillosa de nuestras vidas (2002), Cuando fumar era un placer (2003), Estado de exilio (2003), Por fin solos (2004), Estrategias del deseo (2004), Los amores equivocados (2015).