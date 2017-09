Una serie de accidentes, hechos de violencia y robos ocurrieron en las últimas horas. Entre ellos, el enfrentamiento entre dos personas que dejó herido a un bebé de 11 meses de vida. Además, según informa la Policía, un accidente en la ruta 31 dejó a una persona herida y daños en vehículos.

ACCIDENTE LEVE

EN RUTA 31

A la hora siete y media de la tarde del pasado viernes, la Policía tuvo conocimiento por parte de personal policial que en el kilómetro 12 de la Ruta 31 ocurrió un siniestro de tránsito, protagonizado por un automóvil VW Gol y una motocicleta Dirty, resultando ambos conductores politraumatizados leves.

Averiguado por la Policía, el conductor del automóvil, manifestó que, provenía de Parada Herrería hacía su domicilio, sólo, conduciendo el vehículo que es de su propiedad, y a unos 300 metros, al llegar a la entrada, vio que se acercaba otro auto, por lo que encendió el señalero, retirándose hacia la derecha; después de que pasó, encendió el señalero de la izquierda, y cuando ya estaba sobre la calle de tierra para ingresar al barrio, sintió un impacto en la parte delantera del auto, por lo que bajó, encontrándose con una motocicleta que carecía de luz, y a su conductor caído.

Su automóvil presentó los siguientes daños: hundimiento de puerta delantera del lado del conductor, daño en parabrisas y vidrio de la ventana.

Mientras que al ser consultado por los funcionarios el conductor del birrodado, manifestó que, circulaba por Ruta 31, de este a oeste, haciéndolo también varios vehículos; cuando en un determinado momento, el conductor del automóvil prendió el señalero, tirándose hacía la derecha -como si estuviera dando paso-, y después comenzó a doblar; como él transitaba detrás del auto al que le cedió el paso, no pudo evitar colisionarlo, cayendo y resultando lesionado. La motocicleta resultó con el daño total en la careta delantera, y el tanque de nafta partido.

Realizadas las pruebas de espirometría, las mismas arrojaron resultados negativos.

Puesto el hecho en conocimiento del Juez Penal de 2do. Turno, dispuso: “coordinar forense y elevar antecedentes”. Intervino Seccional 6ta.

LA AGREDIÓ A

GOLPES DE PUÑO

Y CON UN CINTO

Una mujer denunció a su pareja por agresiones físicas, verbales y maltrato psicológico hacia su hijo menor de edad. Manifestó que hace 4 años están en pareja, no teniendo hijos en común; agregando que ya existen denuncias anteriores, donde se dictaron medidas cautelares, e incluso, su pareja, estuvo procesado por las lesiones que le provocó.

Cuando salió del Centro de Rehabilitación, el denunciado le solicitó reiniciar la relación, aceptando. Al principio, la misma fue normal, pero, con el tiempo, comenzaron las agresiones físicas y verbales nuevamente; además, ambos son consumidores de estupefacientes, encontrándose la denunciante en tratamiento para abandonar su adicción, y pese a que le ha pedido a su pareja que no consuma delante de ella, este lo hace, haciéndola recaer.

En la madrugada de ayer, estuvieron consumiendo, y en horas de la mañana de ayer, este le dijo que se fuera de su finca; en el momento en que ella fue a tomar sus pertenencias y las de su hijo, el denunciado la insultó, golpeándola dos o tres veces con un cinto, además de propinarle varios golpes de puño en la cabeza. Solicitó retiro del hogar, se le coloque tobillera electrónica y la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación. Interviene Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

NIÑO DE 11 MESES

LESIONADO POR

UNA PEDRADA

Un hombre mayor de edad denunció que, el pasado día viernes, próximo a las siete de la tarde, concurrió a una finca de barrio Salto Nuevo a buscar a su señora, en cuyo lugar se encontraba su cuñado, a quien le solicitó que le devuelva unas prendas de vestir (camperas) que le había prestado; este, reaccionó apedreándolo, impactando una de las piedras sobre su hijo de 11 meses.

Agregó que, al querer defenderse, cayó, lastimándose el brazo izquierdo, el codo y la rodilla. Investiga Seccional 3era.

SE LLEVARON 10 MIL PESOS

ENTRE DINERO Y CELULARES

En horas de la madrugada de ayer, personas extrañas ingresaron a una finca ubicada en barrio Ceibal, a través de un ventanal, sin provocar daños, hurtando una cartera que contenía 2 billeteras, con $ 4. 000 (cuatro mil pesos uruguayos), documentos personales, tarjetas de crédito y 2 celulares marca Lenovo y Nokia 7. Avaluó el perjuicio en $ 11.000 (once mil pesos uruguayos). Investiga Seccional 3era.

HURTO DE VEHÍCULOS

Próximo a las 19:40 horas del viernes, un hombre mayor de edad dejó su motocicleta Yumbo Max, matrícula HIA 5807, de color negra, estacionada frente a una finca de calle Grito de Asencio al 100; constatando, a los veinte minutos, su hurto. Avaluó el perjuicio en la suma de U$S 1000 (mil dólares).

También, el día viernes, próximo a la hora 17:00, el denunciante dejó en un estacionado céntrico, su moto Yumbo Max, matrícula HKA 475, de color negra; al ir a buscarla a la hora 22:00, constató la falta de la misma. El perjuicio fue avaluado en $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos). Ambos hechos son investigados por Seccional 1era.

En tanto, una femenina mayor de edad denunció que, en la madrugada de ayer, dejó en el porche de su finca en barrio Macció, su moto Vital 110 cc, matrícula HLB 037, de color gris, con candado en freno de disco, y una linga en la rueda trasera; constatando a la hora 08:00, su hurto. Investiga Seccional 4ta.

Un hombre mayor de edad denunció que, próximo a la hora 23:00 del día viernes, dejó en el garaje de su finca en Barrio Arralde (el cual posee portón, pero sin candado), su moto marca Baccio, modelo PX100, matrícula HIJ597, de color negra; constatando en el día de ayer, a la hora 07:30, su hurto. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos). Investiga Seccional 5ta.

LE ROBARON OBJETOS DEL

CAMIÓN Y LE DAÑARON EL AUTO

El denunciante estacionó su camión en el predio de su finca en barrio Ceibal, en la madrugada de ayer, constatando a la hora 11:00 de ayer, que mediante escalamiento, ingresaron al vehículo, hurtándole los siguientes efectos: $ 3.000 (tres mil pesos uruguayos); una hidrolavadora Hiunday; una linterna led; prendas de vestir; un sobre de dormir; una llave completa y dos lámparas; no avaluándose el perjuicio. Agregó que, también le dañaron el vidrio de su automóvil Peugeot 207. Personal de la Policía Científica se hizo presente en el lugar y realizó el relevamiento pericial. Investiga Seccional 3era.