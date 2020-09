Desde que asumimos esta responsabilidad y este compromiso de ser candidatos a la Intendencia de Salto, estamos muy seguros que hicimos lo correcto, Cabildo Abierto es un partido de hombres y mujeres libres, independientes, pero sobre todas las cosas un partido con personas de principios y valores firmes, que no se cambian por un puesto, o que no siguen un presunto ideal por tener un cargo rentado que les mejore su calidad de vida. Somos mucho más que eso.

En Cabildo Abierto somos un partido político de personas convencidas de que el lugar que vinimos a ocupar es para ayudar a que nuestro departamento sea el Salto, rico, próspero y lleno de bondades que nos iluminó siempre.

Pero lo más importante es que varios hombres y mujeres de distintos partidos políticos, se han venido sumando en todo este proceso convencidos de que las ideas y valores que pudimos transmitirles eran las que los identificaban y que esas mismas banderas no se encontraba en sus partidos, por eso se vinieron con nosotros y trabajan entusiasmados, con ganas de sacar al departamento adelante con más trabajo, seguridad, obras y sobre todo transparencia, así lo haremos siempre, porque es nuestra manera de ser y de vivir la vida y la política.

Eso ha generado que las personas que decidieron sumarse a Cabildo Abierto, partido al que pertenecemos aunque que en esta instancia el próximo domingo 27 de setiembre nos presentemos bajo el lema Partido Nacional, se hayan encontrado con una agrupación política que busca hacer las cosas bien, con honestidad, con frontalidad y firmeza, sin medias tintas, porque no vinimos que nos tiemble el pulso sino a cambiar las cosas de verdad, para que los salteños vivamos mejor.

Por eso los invitamos a que se sumen a nosotros y que el próximo domingo voten a Cabildo Abierto en las listas 11822 y 1958, porque Salto nos necesita a todos.

César Mari intendente

#votamosjuntos