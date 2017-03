Una serie de robos ocurrieron en las últimas horas del domingo en el interior de varias casas de distintos barrios, además la Policía registró el robo de motos, accidentes y casos de violencia doméstica.

SE FUE HACIA LA BANQUINA IMPACTANDO CON EL ALAMBRADO

Sucedió en el kilómetro 502 de la exruta 3 y fue en la tarde de ayer cuando un siniestro de tránsito en el que está implicado un automóvil marca Chevrolet modelo Spark, conducido por una mujer mayor de edad, que circulaba con dirección al sur y al estar cera del kilómetro mencionado, salió de la ruta yéndose hacia la banquina, impactando contra el alambrado, siendo asistida en el lugar y trasladada a un centro asistencial, cuyo diagnóstico primario fue: “traumatismo de cadera, amnesia del episodio”.

Realizada la prueba de espirometría, la misma arrojó resultado negativo. Intervino Seccional 5ta.

PASAJERO QUE BAJABA DE UN ÓMNIBUS EMBESTIDO POR MOTONETISTA

Un hombre mayor de edad, circulaba en la motocicleta matrícula HLD 778, por Avenida Enrique Amorim y delante de él lo hacía un ómnibus del recorrido urbano, el cual al llegar a calle Gútierrez Ruiz, comenzó a maniobrar para tomar por ésta hacia el sur, y al tratar de rebasarlo por la derecha, de forma imprevista se bajó un pasajero, no pudiendo evitar la colisión debido a la proximidad con el mismo siendo trasladado en una emergencia móvil al Hospital de Salto, cuyo diagnostico fue: “Traumatismos varios”.

Intervino Brigada de Tránsito.

CARRO TIRADO POR CABALLO CHOCÓ A CICLISTA

Circulaba por Patulé en bicicleta y al llegar a Calle 3, un carro tirado por un equino atravesó la arteria, colisionando al ciclista, retirándose del lugar sin prestarle asistencia. El sujeto lesionado fue trasladado por una emergencia móvil al Centro Médico donde se le diagnosticó: “politraumatizado leve”.

Consultado el Juez de Turno, dispuso la intervención del “médico forense para el lesionado, una vez habido el conductor del carro se lo indague y se lo vuelva a enterar”. Intervino Brigada de Tránsito.

SU NIETA ESCUCHA LA MÚSICA A ALTO VOLUMEN Y NO LO DEJA DESCANSAR

Su nieta vive junto con su pareja, en una casa pegada a la suya, escuchando la música a un alto volumen, no dejándolo descansar, lo cual le ha reclamado en varias oportunidades, haciendo caso omiso.

Sobre las diez de la noche del domingo encendió la música de la misma forma, por lo que le arrojó dos piedras al techo con la intención de que bajara el volumen, a lo cual salió junto a su pareja, insultándolo. Solicitó que la denunciada y la pareja dejen de molestar, respeten el horario de descanso y cesen las agresiones. Intervino U.E.V.D.G.

HOSTIGADA POR SU EX

Una mujer denunció a su ex pareja, quien desde hace unos días pasa por su domicilio en moto, insultándola con el más bajo vocabulario y continúa la marcha. Solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación.

FORZARON LA PUERTA DE LA FINCA E INGRESARON

En la noche del domingo, la denunciante se retiró de su finca en barrio Salto Nuevo, quedando la misma sin moradores, y al regresar, en la tarde de ayer, constató que tras forzar la puerta principal, los delincuentes ingresaron y hurtaron un televisor LED marca Kiland de 32”; una planchita para pelo; un secador de pelo marca Hometech; y un parlante marca Kolke. Investiga Seccional 3ra.

ENTRARON POR LA VENTANA

Una mujer denunció que, en la tarde de ayer tras dañar la reja de una ventana del fondo de su finca en barrio Independencia, los delincuentes ingresaron y le hurtaron un DVD cuya marca no recuerda; una maquina de coser marca Panavox; una juguera marca Phillips; con varios artículos de cocina y un molde marca Essen. Investiga Seccional 5ta.

SE AUSENTÓ UN MOMENTO DE SU CASA Y LE ROBARON

Se retiró de su domicilio en barrio 25 de Mayo, en la mañana de ayer, y al regresar, constató el hurto de una notebook marca Acer Aspire, de color negro. Investiga Seccional 2da.