Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad

Un 6/10/1928 nacía un niño que con el tiempo se convirtió en un gran señor, nos referimos a José Luis Oxandabarat Scarrone. En nuestra localidad la mayoría de la población lo llamaba PEPE. Estudio enfermería en el Hospital de Salto, su hermano Pascual transportaba combustible en camión desde Paysandú y cuando pasaba por Salto lo dejaba y a su regreso lo traía de nuevo hasta Constitución. Así realizo sus estudios con mucho sacrificio y en muy precaria condiciones. Luego de conseguir el titulo trabajo como funcionario de Salud Publica en policlínica local junto al doctor Lucas (otra eminencia en medicina) quien le enseño mucho sobre la profesión, adquiriendo con la practica enormes conocimientos sobre la medicina que le permitió convertirse en el «»médico»» de la localidad aun sin ese titulo que lo avalaría, pero su trabajo excelente fue el mejor aval. Un hombre que se entrego de lleno a su profesión, descuidando su propia familia para atender a los pobladores de la Villa. No había de veranos muy calurosos, ni de inviernos muy fríos, no había de horarios cumplidos en Salud Publica, pues atendía a cualquier hora a todos : el siempre estuvo al pie del cañón para atender con la amabilidad que lo caracterizaba. Los más pequeñitos ya conocían el sonido de la motito marca Colibrí celeste: _«VIENE PEPE» _gritaban y muchos se escondían con miedo de las famosas inyecciones. Atendía a todos por IGUAL sin distinción de nada! y gratis, pues conocía la realidad de cada uno . Era muy fuerte el vinculo que había entre el ENFERMERO y paciente. Había un vinculo que no se puede describir con palabras. Pepe fue muy amado por todos en la localidad de Constitución. Hay una pequeña historia ,de las tantas que ronda en los recuerdos de cada uno, y fue cuando se recibió de enfermero, había hecho una promesa de venir desde Salto a Constitución a pie, así que lo hizo, cuando se contaba con la anterior ruta que unía la ciudad con la villa, distaba en ese entonces de 38 kilómetros, amigos y familiares lo estaban esperando en el querido «Ceibalito» para aplaudir su acción y alcanzarle una botella con agua . Como todas las historias, a veces tienen una parte triste , un 7/06/2007 la vida llego a su final dejando una localidad triste y apenada por su partida, pero siguió estando vivo en cada uno de la población pues padres fueron contando las historias de ese gran enfermero a sus hijos , tal es así que la mayoría de los adolescentes saben quien fue PEPE EL ENFERMERO. El municipio de Constitución realizo en su honor la colocación de cartel indicador en el camino de acceso a nuestra villa, con su nombre, una manera de honrar su recuerdo a tanto que hizo por la población. Aún hoy en el 20018 no hay en nuestra población otro PEPE, aun no se logro que se formara otro embajador de la salud con esas mismas características, la humildad, la entrega vocacional, los valores bien destacados, el sello de buena gente, la inteligencia y sabiduría que tenia el, una lastima que no pudo graduarse de medico (eran tiempos difíciles) pues hoy estaríamos hablando de una inminencia.

UN CARTEL A TU RECUERDO QUERIDO PEPE.