Montevideo

El hecho se dio tras una discusión que ambos tuvieron por cuestiones vinculadas al tránsito.

Fue sobre las 21 horas de este jueves, en la esquina de Colonia y Acevedo Díaz, en Tres Cruces. Allí dos conductores, uno de un coche de Uber, venían discutiendo por temas vinculados al tránsito desde hacía varias cuadras.

En determinado momento, el auto particular paró y el Uber hizo lo mismo unos metros atrás. El chófer del auto particular, un hombre de 33 años, se bajó a increpar al chófer del Uber y este lo apuñaló con una sevillana.

En tanto el hombre de 33 años permanece internado con dos heridas de arma blanca en cuidados intermedios de una mutualista particular. El chófer del Uber fue detenido horas más tarde por la Policía. El agresor fue indagado por la Fiscalía y volverá a declarar este sábado en la mañana.