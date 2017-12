«Evento sobre Productividad y Competitividad»

El pasado 9 de diciembre, organizado por la Dirección de Proyectos Especiales de la Intendencia de Salto, a cargo de la Cra. Angelina Bazzano, se realizó una muy interesante y provechosa instancia de intercambio binacional sobre el tema de la Productividad y Competitividad del Litoral Uruguayo. El inicio a cargo de los intendentes de Salto y Concordia, brindó amplia información sobre las realidades de ambas márgenes y los emprendimientos conjuntos que se están llevando a cabo para crear condiciones que mejoren las condiciones del litoral en estas temáticas. Posteriormente, las sucesivas presentaciones realizadas por un destacado grupo de expositores aportaron una amplia variedad de datos sobre ambos puntos, partiendo de una enumeración de antecedentes y características de los procesos de integración del litoral, a cargo del Dr. Emilio Silva, director de la Sede Salto de la Universidad Católica, seguida por la descripción e información sobre los numerosos proyectos en curso e iniciativas previstas para el futuro, desarrollada por representantes de organizaciones públicas y privadas de Salto, Concordia y la provincia de Entre Ríos. La actividad tuvo un cierre sumamente interesante y que complementó muy adecuadamente las presentaciones anteriores, a partir de las exposiciones realizadas por el Cr. Álvaro García Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de nuestro país, y el Cr. Enrique Iglesias, presidente del Consejo Iberoamericano de Productividad y Competitividad, quienes, luego de expresar su satisfacción y optimismo por la información brindada por cada uno de los disertantes previos, detallaron los principales elementos a tener en cuenta para alcanzar y consolidar el proceso continuo de mejora de la productividad y competitividad. Al respecto, y relacionado con el título del presente relativo al mensaje para los estudiantes pre-universitarios, cabe mencionar las referencias directas e indirectas realizadas por ambos expositores sobre la imperiosa necesidad de que la región incremente, en el menor tiempo posible, la cantidad de personas con la formación técnica necesaria para poder llevar adelante la actualización de los procesos productivos y de gestión mediante la incorporación de nuevas tecnologías. De acuerdo a lo transmitido por ambos disertantes, este paso constituye un requisito previo imprescindible para alcanzar los ansiados aumentos en la productividad y calidad de los productos y servicios de nuestra región, que son el sustento para lograr mejoras en términos de competitividad, que a su vez permitirá acceder a nuevos mercados y consolidar los existentes. En ese sentido resultaron contundentes, y constituyen claras señales de advertencia, las referencias aportadas por el Cr. Enrique Iglesias, sobre la relación entre los indicadores de competitividad alcanzados por los principales países de Asia, y los valores de estos indicadores en nuestra región. Sobre este punto, el Cr. Iglesias hizo referencia a que estos avances en competitividad se logran a partir de una adecuada relación entre la cantidad de personas y sus respectivos niveles de productividad asociados a la obtención de un bien o servicio, y que los logros alcanzados en las países antes mencionados, son el resultado de una política decidida de incorporación de tecnología en los procesos productivos, así como con el impulso y apoyo para la formación; en la cantidad y con la continuidad necesaria; de las personas con los perfiles requeridos para sustentarlos.

Como complemento a esta visión, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, había previamente realizado una referencia directa a la importancia de que un mayor número de jóvenes opten por profesionalizarse en carreras vinculadas a la tecnología, considerando que la realidad actual en este sentido nos muestra que es insuficiente la cantidad de perfiles profesionales en estas áreas. A modo de ejemplo, la pujante y creciente industria informática de desarrollo de software de nuestro país, se encuentra limitada en su capacidad potencial de crecimiento porque la demanda de perfiles profesionales informáticos supera ampliamente a la disponibilidad de personas con este tipo de conocimientos. Y directamente relacionado con lo anterior, cabe destacar que, como resultado de esta demanda insatisfecha, se ha generado una creciente corriente de inmigrantes con perfiles profesionales informáticos, procedentes de diferentes países latinoamericanos como Colombia, Venezuela y Cuba, entre otros, que arriban al Uruguay para cubrir cargos con altos niveles de remuneración, que no pueden ser cubiertos localmente por no contar con el número requerido de este tipo de profesionales. Esta situación es preocupante y contradictoria con la realidad de la distribución de egresados de carreras universitarias en nuestro país. Porque, al mismo tiempo que la falta de profesionales vinculados a las diferentes tecnologías como la informática, las comunicaciones, la electrónica, etc., dificulta y enlentece la actualización de los procesos productivos, por otro lado, se verifica la existencia de un importante número de jóvenes profesionales, egresados de varias de las tradicionales carreras universitarias de nuestro país, que encuentran enormes dificultades al momento de conseguir trabajo, debido a la situación contraria de saturación de la oferta de profesionales de esas disciplinas. Y los egresados de estas carreras con sobre-oferta de profesionales, se ven obligados a optar por alternativas laborales con bajos niveles de remuneración, que no están para nada acordes con los años de esfuerzo y de dedicación invertidos para la obtención de un título universitario. En conclusión, el mensaje ha sido claro y solo resta que la sociedad en general y los jóvenes en particular comprendan la importancia y la conveniencia para la sociedad y para su propio futuro, de optar por alguna de las carreras universitarias vinculadas a las diferentes especialidades tecnológicas, lo que les permitirá acceder a una importante oferta de oportunidades que no conoce fronteras, al tiempo que contribuirán a apoyar la necesaria actualización tecnológica de la producción de nuestro país, que permitirá aumentar el grado de competitividad.

Ing. Gonzalo de Soto

Coordinador de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías

Universidad Católica del Uruguay-Sede Salto