Héctor Omar Trinidad, el presidente de Gladiador en EL PUEBLO

«Cuando miraba desde afuera a Gladiador, sin ser parte de la interna, hay cosas que uno desconoce. Una realidad que poco se tiene en cuenta. Desde que soy presidente del club, ahí aparece la otra parte de la historia y todo lo que está en juego para sostenerse y que hace al presupuesto. Soy de los que digo que un club de Primera División, es una máquina de gastos. Gastos que superan lo imaginable, porque cada paso que se logra para avanzar, es un dinero que cuesta. A principio de año, entramos a manejar el canje.

La publicidad en los muros para que Gladiador tenga leña para todo el año, el gas que no debe faltar y en una ferretería, todo lo relativo a elementos que nos pueden ser necesarios. Antes le llamábamos trueque.

Es una manera de ingeniarse y no gastar, pero que nos sirve. Es pensar en la economía del club. Que no se nos venga al suelo.

En la directiva somos pocos. Muy pocos. Quisiéramos que fueran más. Tampoco vengo al diario a quejarme más de la cuenta, porque frente a la causa que tenemos, de lo que se trata es no aflojar y que el socio, el hincha, el vecino, todos sepan que no nos bajamos de la ilusión que tenemos. Un club que sea orgullo del barrio, que vuelva a ser campeón y que no pierda sus raíces».

************

ESA HISTORIA DE 76 AÑOS

De los que siente en la sangre esos colores.

Después de todo, Gladiador le hace a la emoción. Sobre todo, porque mañana 10 de setiembre, la entidad del Barrio Artigas llega a los 76 años de vida.

Nació en 1944. No es un alto en el camino, pero la fecha se transforma en un eje de reflexión. Porque es Gladiador y su vigencia.

Porque hay banderas que no se doblegan.

HÉCTOR OMAR TRINIDAD es el presidente desde la última asamblea anual ordinaria. Tiene 34 años. Es el padre de Delfina (10), Máximo (6) y Joaquín (4) …»ellos son los motores que me empujan. Hace algunos días debí bajar un poco las revoluciones. Entre Gladiador, la política y las cuestiones personales, llega un momento que se supera el límite y el organismo avisa.

Pero Gladiador es especial para mí, en un año distinto a todos, en que no hubo fútbol de Primera, por lo que el aporte de socios y colaboradores se fue resintiendo. El aporte en no pocos casos se relaciona al fútbol. Sin fútbol, se torna inexistente.

Ahora somos parte de la Sub 15 y Sub 18. En la temporada pasada Gladiador fue campeón en Sub 18. La política deportiva del club, debería volcarse en esa dirección, sin mucho margen para la duda. Las formativas del club, como base.

Proyectarnos desde abajo, por eso es bueno que los padres sumen, que sean parte del club. Ser conscientes que la unidad es posible, cuando hay fines comunes.

Más gente con nosotros, más socios. Y que ellos tengan la seguridad que el nuevo aniversario lejos de encontrarnos inactivos, nos obliga a hacer y proponer. Abrimos la sede y los movimientos no faltan. Ahí están las razones. No todo se puede. Pero lo que se puede…que se pueda».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-