Fue el martes a las once menos cuarto de la mañana que la Policía de la Seccional Primera se encontraba en sus recorridas habituales por la Avenida Barbieri y República Italiana, allí reciben información sobre un hombre que estaba ingresando en una finca de la zona.

Al concurrir al lugar, divisaron a un sujeto que estaba saliendo por la ventana, pero este al ver a la Policía se dio a la fuga por los techos de las fincas linderas, siendo seguido y logrando la misma su detención. El individuo de 34 años de edad, es poseedor de antecedentes penales.

Tras esto, fue recepcionada la denuncia a un hombre por tentativa de hurto; quien dio cuenta que ingresaron a su finca de Avenida Barbieri al 200, por una ventana del frente -la que estaba sin traba de seguridad-, observando que sobre el sofá estaba su televisor de 48” (pulgadas) pronto para ser llevado por el delincuente.

Tal como lo prevé el nuevo procedimiento, fue enterado del caso el Fiscal de 2do Turno, Dr. Carlos Rodríguez, quien dispuso la detención del sujeto, derivando a la Policía Científica hasta el lugar del hecho, donde realizaron un relevamiento pericial.

Enterado nuevamente el Fiscal de Turno, dispuso: “Que se emplace a la brevedad a los Policías Actuantes y denunciante. Se coteje las huellas levantadas con Policía Científica de Montevideo a fin de saber la presencia delictiva con la misma”.

Culminadas las actuaciones en la Sede Judicial, el Dr. Ruben Etcheverry, Juez Penal de Cuarto Turno, dispuso Condenar a P.A.A.P. como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado por la penetración domiciliaria en grado de tentativa a la pena de tres meses de prisión de cumplimiento efectivo. Intervino Seccional Primera.

SINIESTRO DE

TRÁNSITO LEVE

Al tiempo que en el día de ayer, sobre las ocho menos cuarto de la noche se tuvo conocimiento que en la intersección de las calles 7 y 8 del Barrio Villa Sara, ocurrió un siniestro de tránsito con lesionados. En el lugar, fue averiguada la conductora de la moto Winner Orion, quien manifestó que circulaba por Calle Nº 7, con dirección al norte, al estar próximo a la intersección con calle Nº 8, se le abalanza una perra con intenciones de morderla, haciéndole perder el dominio del vehículo, cayendo al pavimento.

Al lugar concurrió una Emergencia Médica, donde el galeno de guardia, diagnóstico: politraumatizada leve y Alta en el lugar. Fue localizada la propietaria del perro, quien expresó que sintió un ruido fuera de su casa y al salir se percató que su perra se había escapado y habría hecho caer a una motonetista, se la notifico referente a disposiciones de tenencia responsable de animales. Intervino Brigada de Tránsito.

HURTOS DE VEHÍCULO

Un hombre mayor de edad denunció que ayer a las diez de la noche dejó estacionado frente a su apartamento del Barrio Dos Naciones, su moto Vital, 110 cc., matrícula HKR 399 de color negro, la que tenía una cadena en su rueda trasera y en el baúl estaba su casco; hora 06:30 constató que la cadena estaba cortada y le habían hurtado la misma. Avalúa el perjuicio en $U 15.000. Investiga Seccional Quinta.

En otros casos, una mujer denunció que a la hora 22:00, del día martes, dejó estacionada su moto Yasuki, UR, 110cc, modelo Splash, color rojo, matricula HKF 499, dentro del patio de la finca, el cual tiene tejido y portón olvidándose de poner candado al mismo. Investiga Seccional Quinta.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Denunció una femenina mayor a su concubino, quien continuamente la insulta y amenaza. Solicita el cese de las agresiones. Enterada de los hechos la Dra. Rocco Juez de Familia de 1er. Turno dispuso: INDAGAR AL DENUNCIADO Y VOLVER A ENTERAR. Intervino Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.

HURTO EN CASA

DE FAMILIA

Denunció un masculino mayor que al levantarse el día de hoy a la hora 07:00, constató el daño en una ventana y la falta del interior de un televisor LCD marca Normender de 40 pulgadas, una plancha de cabellos marca Gamma que se encontraba en una estantería del comedor, una billetera de color marrón conteniendo en su interior, $ 1.000 pesos, documentación, una cortina medidas 1,20 cm por 1,50cm, color naranja, una Tablet del Plan Ceibal, una amoladora y un taladro de color naranja, una bombilla de alpaca, una matera azul y un termo STANLEY, color azul, dos cuchillos, tamaño grande, cabo de plástico negro. Investiga Seccional Tercera.

Otro caso, denunciado por una mujer sostiene que cuando se encontraba descansando, la despertó un ruido, al levantarse visualizó a un masculino por la puerta trasera de su finca, quien se da a la fuga constatando el hurto de dos vaqueros color azul oscuro, un vaquero jean claro, prendas varias de su hijo, un termo de acero inoxidable y un mate de color negro con forro de cuero. Investiga Seccional Tercera.

HURTO EN FINCA

Un hombre denunció que en la tarde del martes colgó prendas en el tendedero de su domicilio y en la mañana de ayer, notó la falta de las mismas y de un alargue de unos 10 metros aproximadamente de color gris. Investiga Seccional Quinta.

HURTO EN OBRA

EN CONSTRUCCIÓN

Un hombre mayor de edad, denunció, señalando que le dieron aviso que desde su obra en construcción le hurtaron dos tablones de medidas de 4 metros de largo por 30 centímetros de ancho por 5 de espesor, los que encontraban arriba de andamios y atados con alambre. Investiga Seccional Tercera.

HURTO DE VEHÍCULO

Denunció un masculino mayor que su amigo dejó estacionada su moto marca VITAL matrícula HKG545, color negro, en calle VARELA al 300, al ir a ocuparla nuevamente notó que la misma no se encontraba. Investiga Seccional Primera.

POLICÍA INFORMA

SOBRE RAPIÑA

EN AGENCIA CENTRAL

En horas de la tarde de ayer el personal policial fue informado que en calle Dr. Bortagaray 66, habrían ingresado a un local de una agencia de transportes, dos masculinos, quienes cada uno portaba un arma de fuego , con cascos puestos, ingresaron al lugar amenazando a los empleados, llevándose la recaudación de la caja, no sabiéndose al momento el monto, lo que se ampliará en el matutino de mañana. Investiga Seccional Segunda.