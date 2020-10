El rescate de un punto en Cerro Largo, amplifica el futuro. El 2 a 2 alcanzado por

Salto en tierra arachana. Fuera de casa, es un modelo con garantía incluida

Si un equipo juega ocho partidos en condición de visitante, gana 6 y empata 2, ¿qué mejor base estadística, para que el argumento tenga respaldo vital?

En tierra contraria este equipo de Noboa no pierde. Tiene la garantía incluida, a favor del contenido. Del valor de la propuesta.

Porque una propuesta en fútbol, no siempre pasa por ser protagonista en la geografía de ataque, también por establecer lineamientos tácticos que hacen al anticipo.

Al logro de una mecánica defensiva que no deja de convertirse en razón esencial. Porque a los 4′ del segundo tiempo, Cerro Largo alcanzó el empate en dos goles, pero hasta al cuarto minuto adicionado, el local no se topó con una chance neta de gol, en casi 40′ de juego.

Salto lo distanció del arco, condenando los circuitos.

O sea: a Salto no le faltó capacidad de control.

Por eso la justicia puntual que implica no haber perdido, porque el empate es una catapulta para el fin de avanzar a la final. No solo el punto de visitante, sino los dos goles.

Cerro Largo terminó siendo impotente. La agresión a Denis Ferreira en el área, un reflejo sin más vueltas. Por los 92′ de juego, la habilitación de Emiliano Maciel a Luis Leguísamo y el «Tití» desviando sobre el segundo palo.

En la réplica, el cruce de Braian Almeida, frente al remate de Pardiñas tras el gol que no fue. Los dos terminaron con los ojos al cielo. De milagro no hubo un ganador por esas dos situaciones. Pero el reparto no se discute. Está bien.

EL TIEMPO DE LA DUDA

Sobre todo en los primeros 20′. No solo porque Cerro Largo llegó al gol en los 11′, cuando Juan Ignacio Silvera capitalizó el rechazo de Regueira y decidió en el 1-0.

La primacía del local, el sentido de superior criterio, más que jugando, revelación de solidaridad. Más que corazón que ideas.

Cerro Largo no fue un dotado del orden, y además no defendió bien. Por eso en los 30′, la pelota quieta desde la derecha y el vuelo de Denis Ferreira en el área: frentazo y gol.

El 1 a 1.

Fue cuando Salto compuso la zona de volantes a la medida de la necesidad. Aclimatado a esa línea como uno más, Emiliano Maciel resultó clave, porque además fue desdoble y abastecedor en la medida que pudo. Le peleó a la adversidad.

Fue peón y constructor. En los 42′ cuando el fondo arachan vacila. Leguisamo para recuperar la pelota. Pique primero y decisión con derecha después.

Al palo y al gol. A lo «Titi».

ACOMODANDO LOS TANTOS

¿Alguna duda del Salto, experto negociador? No se necesita ejercer control de pelota permanente, para alcanzar sentido de eficacia.

Y más allá de ese empate de Borba en los 4′ de la recta final, el maduro Salto de la recta final. Porque no se expuso y como sabe regularse, a Cerro Largo (que no es muy pensante en la actitud) le costó siempre.

El reparto de chances en el final. Una por bando. Primero Leguísamo. Después, Pardiñas.

Pero fue el 2 a 2 consumado.

¿Es un resultado que acomoda los tantos del futuro para la selección en manos de Jorge Noboa?: claramente. Por el punto y por los dos goles.

La siembra de ese «naranjero» experto se prolonga intacta. Fuera de casa con su garantía.

Y no hay caso: es un modelo a seguir.