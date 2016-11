De Salto Nuevo a Universitario

Dos realidades bien opuestas. Porque en la primera fecha de la tercera rueda, uno ganó (Universitario) y otro perdió (Salto Nuevo). Pero nada es definitivo para los dos en función de esos resultados. De todas maneras, no deja de ser una señal. Porque Universitario fue la manera de prolongar su consabida estabilidad de rendimiento. Es un experto real. Desde el plano de sus piezas, hasta el atildado funcionamiento. Tiene la piel curtida. Fue Campeón Salteño en el 2014, por ejemplo. Salto Nuevo, fue a contramano en varios pasajes ante Gladiador. Se desdibujó con facilidad en el esquema de contención y a partir de esos zanjones, la libertad de movimientos que encontró Gladiador. Es seguro que Salto Nuevo asimiló esa lección, por lo tanto hoy apuesta a ser capaz de persistir. No le será fácil la misión. Como mínimo, no perder. Como máximo, el sueño al sur: ganar.

No es partido solo para la rebeldía, para la táctica por sobre todo. Fracasar en lo táctico, es simplificar el manejo opositor.

Hay que admitir: Universitario llega más consolidado.

Hay que reconocer: porque es Salto Nuevo, no hay razón para descartar. Sus 40 puntos pasados, no fueron obra de lo casual.