Cuando el partido agonizaba, «Maxi» Gómez desniveló con derechazo

sin apelaciones. La noche del Uruguay distante, tapizado de grises

-Tres situaciones de gol en el primer tiempo. En los 30′, el penal cuestionado por los chilenos y avalado por el Var y el juez. Luis Suárez decidió con clase. Fue el 1 a 0. Chile no fue menos y se sintió apto, ante una celeste imperfecta, con lentitud partiendo y repetido llegando.

En la recta final, mayor atrevimiento trasandino, sin que Uruguay irradiara estabilidad en el rendimiento, sobre todo por un medio campo de escasa sintonía, sin reportar vuelos de creación. Suárez desapareció de escena. El empate de Alexis Sánchez fue síntesis de justicia, tras una maniobra a favor de la sutileza técnica, más la suma de velocidades.

Coates fue un peligro potencial saliendo de la trinchera y Cáceres con las pilas expuestas al agotamiento. Para colmo de males, Tabárez recién movió el banco a 15′ del final. La exclusión del pálido De Arrazcaeta. Fue el debut para el salteño Mauro Arambarri, mientras Maximiliano Gómez suplió a Braian Rodríguez, otro al margen de trascendencia.

Recién en los 46′ de la recta final, Godín mandó un viandazo de cabeza, hasta que más aún en la agonía, «Maxi» el sanducero sacó la derecha. Casi un toque de magia.

Al palo del arquero rival. Un balazo que aterró. Fue el 2 a 1.

Esos minutos finales con el corazón de Uruguay, por sobre el orden en crisis. Un grito desde la rebeldía, en medio de la chatura «charrúa». Los tres puntos abrochados y más de una duda se fue por el túnel. Uruguay no encantó. Las decepciones no faltaron.

Pero ganar siempre implica mermar el impacto de algunos males.Los males de la imperfección.