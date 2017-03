Le habrían retirado la libreta.

El pasado fin de semana comenzó y culminó con un importante número de accidentes, de los que no se lamentó afortunadamente resultados fatales.

SE FRACTURÓ UN PUÑO AL CAERSE DE LA MOTO

En la madrugada de ayer, en el Camino de Acceso a Colonia Rubio, ocurrió un siniestro de tránsito, protagonizado por una motocicleta marca Yumbo, conducida por un hombre mayor de edad, quien resultó lesionado, siendo asistido en el nosocomio local, cuyo diagnóstico fue: “traumatismo de puño derecho con fractura, queda internado”. Intervino Seccional 9na.

UN MENOR Y UN ADULTO LESIONADOS

En calle Saturnino Ribes entre Avenida Garibaldi y Salto Chico, ocurrió un siniestro de tránsito, en la mañana de ayer, protagonizado por una moto marca Yumbo, conducida por un adolescente, quien circulaba por calle Saturnino Ribes con dirección al sur, llevando como acompañante a un masculino mayor de edad, y al estar entre las calles mencionadas, al intentar rebasar a otro vehículo, perdió el dominio del birrodado, cayendo al pavimento y resultando ambos lesionados, siendo asistidos en el Hospital Departamental de Salto, donde se les diagnosticó: “politraumatizado, queda en observación” y politraumatizado leve, pasa a domicilio” respectivamente. Realizadas las pruebas de espirometría, las mismas arrojaron resultados negativos. Intervino Brigada de Tránsito.

EN ARTIGAS Y COSTANERA SUR

El sábado por la tarde, en la esquina de calle Artigas y Costanera Sur, tuvo lugar un siniestro de tránsito, protagonizado por una camioneta marca Peugeot Partner y un auto marca Fiat Uno, ambos conducidos por masculinos mayores de edad, los cuales circulaban por calle Artigas con dirección al oeste, y al encontrarse en el cruce mencionado, colisionaron, no resultando lesionados ninguno de los conductores. Intervino Brigada de Tránsito.

CONDUCTOR ALCOHOLIZADO EMBISTIÓ A MOTONETISTA

En la mañana del pasado sábado, en el cruce de las Avenidas Arenal Grande y Manuel Oribe, ocurrió un siniestro de tránsito, protagonizado por una camioneta conducida por un masculino mayor de edad, quien circulaba por Avenida Arenal Grande con dirección al sur, y una moto conducida por una mujer mayor de edad, la cual circulaba por Avenida Manuel Oribe con dirección al oeste, no resultando lesionados. Efectuadas las correspondientes pruebas de espirometría, las mismas dieron positiva para el conductor de la camioneta y negativa para la motonetista. Intervino Seccional 4ta.

FRENÓ DE GOLPE, CAYÓ DE LA MOTO Y SE LESIONÓ

En Blanes entre calles Uruguay y Brasil, ocurrió un siniestro de tránsito, en la noche del viernes, protagonizado por una moto marca Yumbo 110cc, conducida por una femenina mayor de edad, la cual circulaba por calle Blanes con dirección al norte, y al estar entre las calles mencionadas, se percató que se encontraba habilitada media vía a la circulación, por lo que frenó, perdiendo el dominio del birrodado y cayendo al pavimento, resultando lesionada, siendo asistida en el nosocomio local, donde le diagnosticaron: “politraumatizada, pasa a rayos”. La prueba de espirometría realizada dio resultado negativo. Intervino Brigada de Tránsito.

NUEVAMENTE UN CAN SUELTO PROVOCÓ UN ACCIDENTE

Una motocicleta marca Vital, conducida por un masculino mayor de edad, el cual circulaba por Avenida Barbieri con dirección al oeste, protagonizó, en la mañana del sábado, un siniestro de tránsito en la esquina de Avenida Barbieri y calle Córdoba, cuando se le cruzó un can, por lo que, debido a la proximidad, no pudo evitar embestirlo, perdiendo el dominio del vehículo, cayendo al pavimento y resultando lesionado, siendo asistido en el Hospital Departamental de Salto, cuyo diagnóstico fue: “politraumatizado, pasa a rayos y tomógrafo, posterior queda en observación”. Realizada la prueba de espirometría, la misma arrojó resultado negativo.

Intervino Brigada de Tránsito.