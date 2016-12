En la mañana de ayer, personal policial concurrió a calles Treinta y Tres y Juan H. Paiva, donde se encontraba un hombre mayor de edad, quien presentaba varias heridas de arma blanca en su cuerpo, manifestando haber tenido un incidente con un individuo del cual no aportó datos y que no formularía denuncia al respecto, por el momento, negándose a ser asistido en primera instancia.

Posteriormente, se solicitó la presencia de la Emergencia Móvil, la cual asistió al lesionado en el lugar, diagnosticándole: “lesión de arma blanca en región del cuello, brazo izquierdo y lesión punzante de tórax». Intervinieron Seccionales 1ra. y 3ra.

LE ROBÓ Y AMENAZÓ CON INCENDIARLE LA CASA SI LO DENUNCIABA

Una mujer denunció a su ex pareja, de la cual se separó, debido a que tiene problemas por sus adicciones, siendo consumidor de estupefacientes y alcohol; desde la separación, este no la había molestado más, pero, el pasado viernes, la interceptó en la vía pública, tomándola de los brazos y solicitándole dinero, sacándole el bolso que llevaba, y $ 200 de un bolsillo, amenazándola con que si lo denunciaba le prendería fuego su casa. Solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación hacia su persona y domicilio. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

SE CANSÓ Y SE FUE

Anteriormente había mantenido problemas con su concubino por hechos de violencia doméstica, por lo cual se dispuso medidas cautelares, las que fueron cumplidas por el denunciado, y como este prometió cambiar su actitud, retomaron la relación, la que por un lapso de tiempo anduvo bien, denunciándolo nuevamente, retornando a ser nuevamente agresivo verbalmente y a consumir alcohol, lo que lo pone más agresivo.

Agregó que tampoco trabaja, siendo ella la que sustenta el hogar. Cansada de esta situación, se retiró del domicilio, solicitando la prestación de garantía para sacar sus pertenencias y la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación hacia su persona y nuevo domicilio. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

UN NIÑO LESIONADO EN CHOQUE

En calle 19 de Abril entre calles Viera y Osimani, ocurrió un siniestro de tránsito, en la tarde de ayer, protagonizado por un auto marca Ford Fiesta, conducido por una mujer mayor de edad y una moto marca Baccio PX 100, conducida por un hombre, quien llevaba como acompañante a un niño de 3 años; ambos circulaban por calle 19 de Abril con dirección al oeste y al estar entre las calles mencionadas, el automóvil frenó debido a que los vehículos que circulaban delante frenaron también, siendo colisionado desde atrás por la motocicleta, resultando lesionado el niño, el que fue asistido en el lugar, cuyo diagnóstico primario fue: “politraumatizado leve”, trasladándoselo al nosocomio local.

Efectuadas las pruebas de espirometría, dieron resultado cero. Intervino Brigada de Tránsito.