Detenido cuando portaba un arma de fuego

Un hombre fue procesado por porte y tenencia de arma de fuego e intento de soborno, pues al ser detenido intentó sobornar a uno de los policías. En tanto su cómplice fue liberado.

EN LA ZONA ESTE

La Jefatura de Policía informó que a la hora 15:30 personal policial en recorridas por Zona Este, divisó a dos masculinos en actitud sospechosa, procediendo a su identificación, los cuales carecen de requisitoria.

Al solicitarle a uno de ellos que exhibiera lo que transportaba en una caja se constató que era un arma de fuego, por lo que se procedió a la detención de los mismos. Puesto en conocimiento el Fiscal de Turno dispuso “relevamiento por parte de Policía Científica, relevamiento de la filmación de los policías actuantes, cotejo del arma al servicio de material y armamento, los detenidos continúen en calidad de tal”. Intervino GRT y Dirección de Investigaciones.

PROCESADO POR PORTE Y TENENCIA DE ARMA DE FUEGO

El Fiscal de Turno dispuso: que se le permita retirar a uno de los detenidos y que el otro sea conducido a la sede judicial.

Culminadas las actuaciones judiciales, la Jueza Letrada de 8vo. Turno, condenó a J.L.M.C por la comisión de un delito de tráfico interno de armas de fuego, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones explosivos y otros materiales relacionados, un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos y un delito de soborno especialmente agravado por ser inducido un funcionario policial, todos en régimen de reiteración real, conforme lo previsto en los Art. 54, 60,9 de la ley 19247, art. 152 ter y 159.1 del C.P a la pena total de 14 meses de prisión, cuyo cumplimiento será efectivo los primeros 6 meses y los restantes 8 se sustituyen por la medida que determine la OSLA de conformidad con lo dispuesto por art.3 y 8 de la Ley 19.449.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO

Un hombre mayor de edad denunció que próximo a la hora 7:00, al salir de su finca de Barrio Chinchurreta, constató que le habían dañado el vidrio de la puerta delantera izquierda de su camioneta Citroen, hurtándole: una cartera de color negro conteniendo una billetera con documentos personales y tarjetas de créditos y una cartera con la suma de $ 35.000. Investiga Seccional Segunda.

SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE

En la fecha, próximo a la hora 7:30, se tuvo conocimiento que en intersección de avenida Gobernador de Viana y calle Artigas, ocurrió un siniestro de tránsito con lesionados, protagonizado por los siguientes vehículos: una moto Winner y una bicicleta.

Al lugar concurrió una Unidad de Emergencia Móvil, trasladando a los lesionados a un Centro de Asistencia Médica, diagnosticando en forma primaria: “politraumatizados leves”.

En Hospital Regional Salto, fue averiguada la ciclista, quien manifestó que circulaba por calle Artigas, con dirección al oeste, al estar próximo a la intersección con avenida Gobernador de Viana aplicó los frenos, los cuales no le respondieron, continuando la marcha, cruzándose a la circulación de un motonetista, cayendo y resultando lesionada.

En dicho nosocomio, también fue averiguado el conductor del birrodado, quien expresó que circulaba por avenida Gobernador de Viana, con dirección al norte, al llegar a la intersección con calle Artigas, estando el semáforo en verde continuó la marcha y al estar realizando el cruce se le atravezó a su circulación una ciclista a alta velocidad, colisionando y cayendo, resultando lesionado.

El diagnóstico médico de ambos conductores fue: “politraumatizados leves. Pasa a domicilio”.

Se les realizó prueba de etilometría a los conductores con resultado negativo.

Se localizó un testigo presencial y no concurrió Policía Científica. Intervino Brigada de Tránsito.

HURTO DE BICICLETA

Una mujer mayor de edad, denunció que en la fecha, próximo a la hora 10:00, su hermana adolescente dejó en el patio de su finca de Barrio Cerro, una bicicleta, marca GT, rodado 27,5, de color blanco con azul y roja; constatando a la hora 12:30 su hurto. Por averiguaciones con vecinos aporta datos del presunto autor. Investiga Seccional Quinta.

LE LLEVARON LA COCINA

Un hombre mayor de edad, domiciliado en barrio Artigas, denunció que ayer a la mañana constató el hurto de una cocina de cuatro hornallas a gas, que tenía en el porche de la casa.

Avaluando el perjuicio en $ 6.000. Investiga Seccional Cuarta.

LE FORZARON LA REJA

Una mujer mayor de edad, domiciliada en Barrio Lazareto denunció que en la fecha al despertar constató que la reja y el ventanal de su cuarto (estaban) forzados y notó el hurto de una mochila, conteniendo dinero (no precisa cantidad), documentos personales y dos celulares: un Iphone y un Nokia N8, líneas Antel.

Agrega que recibió aviso de un comercio de la zona, quienes habían hallado su mochila con documentación, recuperando los mismos, quedando pendiente dinero y celulares. Investiga Seccional Segunda.

LE ROBARON POR VALOR DE $ 25.000

Femenina mayor de edad, domiciliada en Barrio Baltasar Brum denunció que en la fecha, a la hora 5:00 su esposo sacó el perro para el fondo y dejó la puerta corrediza abierta, a la hora 6:30 al levantarse constató que de su dormitorio le hurtaron una cartera conteniendo dos billeteras con la suma total de $ 5.850 y 200 dólares además de un pendrive, un par de lentes con estuche, un celular marca Huawei y otro marca Hyundai, una línea Antel, una agenda, un manojo de llaves y documentos personales suyos y de la familia.

Avaluando el perjuicio en $ 25.000 Investiga Seccional Quinta.

EL INFALTABLE ROBO DE MOTO

Una femenina mayor de edad denunció que próximo a la hora 15:30 dejó en estacionamiento de zona céntrica su moto Yumbo Max 110cc matrícula HKX 844 con traba de seguridad y próximo a la hora 17:00 al ir a ocuparla constató que se la habían hurtado.

Avaluando el perjuicio en U$S 1000. Investiga Seccional Primera.