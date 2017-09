Una serie de robos y de casos de violencia doméstica se registraron en las últimas horas. En uno de los casos, un hombre golpeó a su exmujer cuando esta tenía en sus brazos al hijo de ambos de 2 años de edad.

HURTO EN COMERCIO

Una mujer mayor de edad, denunció que en el frente de su casa ubicada en el barrio Macció tiene un kiosco el cual utiliza para ventas de quiniela, al ir a ver notó la falta de una caja de madera, con $ 1.200 pesos uruguayos. Investiga Seccional Cuarta.

HURTO DE VEHÍCULO

En otro caso, un hombre mayor de edad denunció que dejó su moto marca Yumbo modelo Max matrícula HKZ 877, estacionada en la vereda en la intersección de la calle Andrés Latorre y Larrañaga, al ir a ocuparla nuevamente a la hora 20:30, la misma ya no se encontraba. Investiga Seccional Tercera.

INVITACIÓN A 5ta.

ESCUELA SEGURIDAD

CIUDADANA

Inicio de la 5ta. Escuela de Seguridad Ciudadana. Zona Extremo Este de Salto (Barrios: Artigas, Uruguay, Nuevo Uruguay, Andresito, Asentamiento Andresito y Williams). Día miércoles 06 de Setiembre a la hora 18:00 en local del KINCHO de Barrio Artigas, sito en Avenida Manuel Oribe e Instrucciones del Año XIII.

PROGRAMA:

* Hora 18:00: uso efectivo del sistema 911 de emergencia y 0800-5000. *hora 19:00: Policía Comunitaria. Cometidos, funciones, objetivos. Trabajo en red institucional. Fortalecimiento de relaciones humanas. Charla interactiva por parte de Operadores Comunitarios

HURTO

DE VEHÍCULO

Un hombre mayor de edad, denuncia que día de ayer, entre las horas 14:30 a 18:30, dejo en estacionamiento de Calle Córdoba y Uruguay, su moto Yumbo Max, matrícula HIN 619, color negra; al ir a ocuparla constato su hurto. Avalua U$S 700. Investiga Seccional Segunda.

VIOLENCIA

DOMÉSTICA

En otro caso, una mujer mayor de edad presentó denuncia contra su hijo de 20 años; dando cuenta que el denunciado es consumidor de estupefacientes, por lo que en forma frecuente está hurtando efectos de su finca y pertenencias de sus hermanos menores; por lo que solicita el retiro del hogar. Fue enterada Jueza de Familia, quien dispuso diligencias a realizar. Interviene Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

A EX PAREJA

Una mujer mayor de edad presenta denuncia contra su esposo, dando cuenta que tienen dos hijos menores y hace 2 años están separados; en la fecha, en horas de la mañana el denunciado concurrió a la finca a buscar a su hija, comenzando a insultarla, acusándola de que metía hombres en la casa, amenazándola de muerte, en un momento la empuja y la golpea contra la pared, mientras ocurrían estas agresiones tenía a su hija de 2 años y medio en brazos. Por tal motivo, la mujer solicitó medidas cautelares. Fue enterada Juez de Paz de Segundo Turno, quien dispuso medidas cautelares, que se eleven antecedentes y citó a las partes para audiencia día 6 de setiembre. Intervino Seccional Séptima.