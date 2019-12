El personal policial fue derivado a las 20:45 horas del lunes, hasta la calle Solís al 800, en la zona del barrio Cien Manzanas, por una denuncia de rapiña. En el lugar, fue entrevistado un hombre mayor de edad, quien manifestó que, en momentos en que se encontraba frente a su domicilio, acompañado de su hijo menor de edad, se le apersonaron dos individuos que transitaban a pie, uno de ellos le exhibió un arma de fuego, hurtándole al menor una bicicleta montaña marca GT y una campera de nylon marca Adidas, dándose a la fuga.

Los denunciantes no sufrieron lesiones por lo sucedido y los delincuentes no efectuaron detonaciones. Trabaja personal de la Dirección de Investigaciones.

En tanto, una mujer mayor de edad denunció que, pasadas las 22:00 horas del lunes, en momentos en que se encontraba en el frente de su finca de calle Vilardebó al 1700, se aproximó una moto tipo modelo Eco 70 c.c., de color blanca, con dos ocupantes, hombres, ambos, sin casco protector, quienes, mediante amenazas con una arma de fuego, le hurtaron su cartera de color marrón, la cual contenía en su interior varios documentos, un celular marca Samsung, modelo J10, de color negro y la suma de $ 1.500 pesos dándose a la fuga.

Agregó que no resultó lesionada por lo sucedido y que los malhechores no efectuaron detonaciones. Hasta el lugar concurrió personal policial. Trabaja personal de la Dirección de Investigaciones.

Detuvieron a un delincuente que rapiñó a un ciclista

A las 5:00 de la mañana de ayer, personal policial fue derivado hasta la Avenida Patulé y calle Ramírez, por una rapiña perpetrada contra un transeúnte. En el lugar, un hombre mayor de edad expresó que, circulaba en su bicicleta por la ubicación en mención, cuando se le aproximaron dos individuos, quienes, de manera imprevista, le hicieron caer del birrodado y le hurtaron el mismo, dándose a la fuga.

Agregó el denunciante a la Policía que no resultó lesionado por lo sucedido. Momentos seguidos, a los efectos de ubicar a los autores del hecho y acorde a datos aportados, los efectivos lograron ubicar e identificar a uno de ellos, siendo detenido, tratándose de un hombre mayor de edad. Asimismo, se logró recuperar el objeto hurtado. Puesto el hecho en conocimiento de la Justicia se dispuso: «Se da por enterado, acta denunciante, testigo y compradores así mismo trámites pertinentes con el detenido». Trabaja personal de la Dirección de Investigaciones.