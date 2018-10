La Representante Nacional por el Frente Amplio, Diputada Manuela Mutti, hizo mención al proyecto de ley sobre inmuebles vacíos y degradados, y la posible venta judicial en caso de que su propietario no lo conserve, generando perjuicios a linderos.

La Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, presentó un proyecto de ley respecto a inmuebles urbanos vacíos y degradados; ¿qué nos puede comentar sobre el mismo?

Acabamos de votar (el pasado martes) un proyecto de ley que pretende rehabilitar los inmuebles vacíos y degradados, buscando que el propietario cumpla con su deber de conservación del inmueble, para que este sea aprovechado y socialmente utilizado. Un inmueble vacío y degradado, genera grandes perjuicios a los dueños de los inmuebles linderos y cercanos. Perjuicios económicos y de seguridad, que afectan su goce del derecho de propiedad.

Si por algún motivo el propietario no está interesado o no puede realizar la rehabilitación del inmueble, se prevé la venta judicial a los efectos de quién lo adquiera, lo rehabilite como tal y éste pueda ser integrado a la ciudad.