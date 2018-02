Medidos en dólares, los diputados y senadores uruguayos perciben 18 veces el salario mínimo nacional y están entre los mejores pagos de esta región del hemisferio, según publicó hace pocas semanas el portal Eco de Montevideo.

Según la misma publicación, que esta vez fue tomada como referencia para nuestra sección semanal Detrás de los Números, hasta el pasado mes de octubre, en Argentina los legisladores nacionales percibían unos US$ 2.600 dólares como sueldo al mes. Pero como el aumento fue del orden del 47%, a partir de ahora los mismos ganarán en promedio unos US$ 5.600 dólares al mes como sueldo base, sin contar con las partidas extras.

Asimismo, los sueldos de los parlamentarios argentinos representan alrededor de 11 salarios mínimos vigentes en ese país, fijados hoy en casi US$ 500 dólares mensuales.

Se trata de una cifra que de todas formas sigue siendo inferior en dólares a la que perciben sus colegas del otro lado de este lado del Río de la Plata.

LO QUE SIGUEN GANANDO PERO EN DÓLARES

En Uruguay un diputado tiene un sueldo base de $ 175.000, mientras que el de senador es de $ 220.000 nominales. Eso hace un promedio de US$ 6.200 mensuales, casi 14 veces el salario mínimo nacional, equivalente a US$ 471, ya que el 1º de enero pasó a ser de 13.440 pesos nominales mensuales.

En la región

Los parlamentarios uruguayos se encuentran en el quinteto de los mejores pagados de la región, aunque la relación frente al salario mínimo sea menor que en otros países.

Brasil es el lugar en el que los legisladores perciben el sueldo base más alto medido en dólares. Hoy está fijado en US$ 10.500 mensuales, según difundió este martes El País de Madrid.

En este caso se da una de las mayores disparidades a nivel continental, tomando en cuenta que su ingreso mínimo está fijado en apenas US$ 250, unas 42 veces menos que los senadores y diputados del Congreso.

El segundo lugar de la lista lo ocupa Chile, con salarios base de US$ 10.200 libres de impuestos, 34 veces superior al mínimo que rige en ese país.

En Colombia los legisladores perciben un sueldo de US$ 9.400, una cifra 40 veces superior a los ingresos mínimos de un trabajador.

Por debajo de Uruguay está México, cuyos legisladores perciben un salario de US$ 7.000 mensuales. El país azteca tiene sin embargo la peor relación sobre los ingresos mínimos de su población. Es 70 veces superior.

En Ecuador, Paraguay y Perú los salarios de los legisladores están en el entorno de los US$ 5.000 mensuales. Representa 14 y 15 veces el ingreso mínimo de un trabajador en esos países.

(Con información del Portal Eco.com.uy)

LOS NÚMEROS:

175.000 pesos sueldo sin partidas diputado

220.000 pesos sueldo sin partidas senador

13.440 pesos sueldo mínimo nacional

14 veces un salario mínimo nacional

5.600 dólares gana un legislador en Argentina