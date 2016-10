Noche de Consejo Superior y de palpitaciones con respecto a la fijación de la octava fecha del Campeonato Clausura en la “A”. En el Dickinson, doble topetazo de excepción, desde el momento que a primera hora juegan Progreso y Ceibal, en tanto concluyen la programación, Salto Nuevo y River Plate. Se trata de la 8ª fecha. Nada resuelto en materia de clasificaciones (a excepción de Universitario) y descensos y la validez de cada uno de los juegos. A saber.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Hora 14.15′- Gladiador vs Salto Uruguay.

Hora 16.30′- Ferro Carril vs Saladero.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 14.15′- Dublín Central vs Universitario.

Hora 16.30′- Nacional vs Fénix.

PARQUE ERNESTO DICKINSON

Hora 14.15′- Progreso vs Ceibal.

Hora 16.30′- Salto Nuevo vs River Plate.

**********

DOS PENAS ESPECIALES

Finalmente el Tribunal de Penas se expidió con respecto a dos casos que habían generado una expectativa especial: Rafael Pereira de Nacional y Matías Flores de Universitario. En el caso de Pereira, expulsado ante Ferro Carril, por “gestos obscenos”: UN AÑO. Si del zaguero de Universitario se trata, expulsado ante Salto Nuevo en el Parque Carlos Ambrosoni, el 11 de setiembre: UN MES de pena. Por lo tanto, vuelve a estar habilitado a partir del 11 de octubre. El Tribunal asimismo aplicó 6 partidos de sanción a Alejandro Pintos de Ceibal.

CON DESTINO AL TRIBUNAL

En este caso,quienes resultaron expulsados en la pasada fecha: Hugo Martínez, ayudante de campo en Gladiador, Marcos Arredondo y Julio Federico Gómez, más el kinesiólogo, los tres de Progreso, Joaquín Ojeda (Fénix).

LA AMNISTÍA POR MARIO

Nota desde la Asociación Salteña de Árbitros de Fútbol (ASDAF), solicitando amnistía para el socio Mario Araújo, quien cumplió ya el 50% de la sanción. La gremial argumenta la carencia de funcionarios (en número), para contemplar toda la programación. La nota en cuestión será derivada al Tribunal Arbitral, quien determinó la pena a Mario Araújo.