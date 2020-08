“El futuro del fútbol uruguayo depende del inmediato cambio de modelo y de otros diferentes ingresos económicos”, señaló Daniel Pastorini.

«El modelo actual es inviable y no admite más demora en la necesidad de encarar una reforma estructural completa. Sin embargo, la dirigencia de la AUF y de los clubes continúa atrapada en un círculo vicioso sin aportar la solución. No se tiene claro, y sigue sin advertirse, que la solución no se limita a cómo se va a comercializar la televisación del fútbol y sus conexos”, afirmó el abogado de 84 años que fue el autor de un proyecto que el 1° de julio de 1997 modificó el estatuto de la AUF, introdujo cambios en el sistema de gobierno de ésta y propició la incorporación de clubes profesionales del interior a las ligas profesionales y la institucionalización de las selecciones nacionales”.