En la noche del pasado jueves en 8 de Octubre y Arregui, en la zona este de la ciudad, el Senador de la República y candidato a Intendente Germán Coutinho realizó su primer acto barrial rumbo a la elección del 10 de mayo, acompañado por todos los dirigentes que lo respaldan y la presencia de miles de salteños que llegaron de todos los rincones del Departamento.

EL RESPALDO DE 30 LISTAS A LA JUNTA DEPARTAMENTAL

Coutinho estuvo acompañado por la fórmula que integra junto a Nicolas Sant´Anna, Eduardo Minutti, Lizabeth Machiavello y el Mayor ® Sergio Acuña, el Diputado Omar Estévez y representantes de cada una de las 30 listas a la Junta Departamental que lo estarán respaldando como candidato a Intendente. Las mismas son la lista 10 por Federico Regueira, la 13 por Carlos Rattin, la 15 por Enzo Paique, la 18 por José Vinci, la 22 por Mauricio Silea, la 23 por Marcelo Valsangiácomo, la 27 por Lucía Martínez, la 30 por Andreina Rossi, la 51 por Chato Soria, la 99 por Mauro Pereira, la 111 por Alcides Piedrabuena, la 115 por Agustina Escanellas, la 119 por Fabián Tavares, la 219 por Jorge Machado, la 315 por Jony Santana, la 424 por Luis Trindade, la 456 por Alberto Villasboas, la 500 por Grandenel Cardozo, la 917 por Lorenzo Sequeira, la 934 por Julio Tavares, la 1010 por Luigi Texeira, la 1115 por Martín Barla, la 2001 por Juan Carlos Ambrosoni, la 2406 por Dany Irrazabal, la 5050 por Sergio Antúnez, la 6060 por Rodolfo Berneda, la 9007 por Erika Souto, la 20115 por José Luis Presentado, la 27115 por Juan Pedro Varessi y la 100115 por José Luis Mendietta.

LA POLÍTICA ES ALGO SERIO

Así comenzó el Senador Coutinho exponiendo sobre la situación del Departamento, sobre la que refiere a que está muy mal, «tenemos miles de desocupados, tenemos miles viviendo por debajo de la línea de pobreza, tenemos una economía que realmente ha llenado de dificultades a cada uno de nuestros vecinos por lo que llegó el momento de proponer para que la gente esté mucho mejor».

QUITA DE LA MOROSIDAD URBANA

El ex Intendente aseguró que de ganar la elección del 10 de mayo lo primero que hará al asumir es un proyecto de Decreto a la Junta Departamental para atender la preocupación de aquellas familias que «hoy se sienten agobiados y acorralados por intimaciones de la Intendencia. Queden tranquilos que vamos a enviar un decreto para la quita de la morosidad de la contribución urbana y ya le dimos las indicaciones a nuestro equipo económico, que le vamos a preguntar a cada salteños de acuerdo a sus ingresos cómo pueden ponerse al día y regular sus impuestos».

SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LOS DEUDORES DE LA AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDAS

El legislador nacional apuntó a que no solamente se va a otorgar descuentos a los buenos pagadores y se brindarán soluciones para quienes hoy se encuentran en calidad de morosos, señalando que en la jornada se reunió con las principales autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para transmitirles que «en forma inmediata se solucionen los problemas de los deudores de la Agencia Nacional de Viviendas, que están pagando tres, cuatro y hasta cinco veces el valor de su casa», siendo un proyecto que estará impulsando con el peso político de quien alcanzó el Senado de la República por tercera vez consecutiva.

UNA INTENDENCIA FUNCIONANDO

Enumeró diferentes propuestas que estará desarrollando, en lo que es la reapertura de los Destacamentos, el refugio y el hogar para víctimas de violencia doméstica. El tarifado solidario, donde lo recaudado vuelva a ser donado a las fuerzas vivas para que cumplan sus cometidos. Aseguró que reclamarán políticas de frontera que contemplen la realidad del Departamento y la cercanía con otros países de la región, además de contemplar lo que es Salto Grande, donde reclama que «rompe nuestras costas y no paga». Finalizó diciendo que la realidad económico – financiera de la Intendencia impide prometer grandes obras, pero que todo va a volver a funcionar y el Departamento estará en marcha nuevamente.