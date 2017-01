Divisional “C”

-Ya está definido. La divisional “C” de la Liga salteña de fútbol tendrá 12 clubes para la temporada que se avecina. Por lo tanto, creemos que es el momento de cambiar la forma de disputa del torneo principal, por un formato que dé mayores posibilidades a los participantes, a pesar de que la forma que se venía disputado, dio buenos resultados en lo deportivo y lo económico.

SERÁN MÁS PARTIDOS

-Si tenemos en cuenta el sistema actual con 10 clubes en competencia, los que llegaban a la segunda rueda tenían que jugar (14 partidos y por ahí 15 si había una final). Los 4 que no lograban entrar en la segunda rueda, solo jugaban (9 partidos al año) lo que realmente es muy poco para una entidad deportiva que tenga interés en progresar.

-Un nuevo sistema de disputa, que presentamos más adelante, prevee más encuentros para todos por lo que habría que pensar en comenzar más tempramo, o terminar jugando en verano por la noche en los escenarios que tienen red lumínica.

DOS NUEVOS

No olvidemos también, que los dos equipos nuevos para esta temporada tienen tras de sí todo un barrio que los acompaña. Sobre esto alcanza un “botón” como dice el dicho, la cantidad de público que se agolpó frente al local de la Liga de fútbol la noche que se iba a tratar su posible regreso al fútbol de nuestra Liga.

Y por lares agrarios como le gusta que le llamen a los clubes de la Liga de la Colonias, hay toda una zona a la que pertenece la gente de El Tanque y a la que siguió en los torneos de aquella Liga, la novedad de jugar “en el centro” puede acercar mucha gente que sigue a esa institución.

¿CÓMO SE JUGARÍA?

-Los doce equipos a una primera rueda rueda por puntos, en total 11 encuentros para cada uno.

-La segunda rueda se dividen en dos series. Del 1º al 6º en la serie “A” y del 7º al 12º en la “B”. son 5 partidos más para cada club (estamos en 16 partidos). La Serie “A” clasifica a los 5 primeros para una liguilla de 6 equipos, la Serie “B” clasifica al campeón de ese grupo para el hexagonal final.

-La ronda final de donde saldrán los dos ascensos a la “B”, tendrá 5 fechas por lo que, los 6 equipos que lleguen a esta instancia habrán jugado 21 partidos (en el anterior sistema jugaban 14). Los que no lleguen al hexagonal final habrán jugado 16 encuentros.-

-Puede servir o no, se pueden introducir variantes a este proyecto o no, los delegados en su momento, tendrán la palabra.