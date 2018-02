El Ministerio de turismo anuncia

El 24 y 25 de febrero se realizará un nuevo viaje en el marco del Programa Trabajadores del Sistema Nacional de Turismo Social.

El viaje esta destinado a funcionarios del Ministerio del Interior de Montevideo, y tiene como destino las ciudades Minas y Piriápolis.

Fecha: 24 y 25 de febrero

Origen: Montevideo

Hora de salida: 7:00 am desde terminal Tres Cruces

Destino: Minas – Piriápolis

Incluye:

1 noche de alojamiento en Nuevo Hotel Plaza Minas

1 desayuno

2 comidas

Visita guiada por Minas (Cerro Artigas, confitería Irisarri, Fabrica de alfajores, centro)

Traslado a Piriápolis (tiempo libre para playa y compras)

Costo adulto:

Subvencionado 1.800 pesos por persona en base doble, triple, cuádruple, quintuple.

Sin subvención 2.470 pesos por persona en base doble, triple, cuádruple, quintuple.

Régimen de menores:

de 3 a 6 años:

Subvencionado 900 pesos por persona en base doble, triple, cuádruple, quintuple.

Sin subvención 1.580 pesos por persona en base doble, triple, cuádruple, quintuple

Menores de 2 años inclusive viajando en asiento con adulto sin costo.

Cupos: hasta 44 pasajeros.

ACLARACIONES

IMPORTANTES

No se comercializan habitaciones en base single.

Si no se completa un mínimo de 35 pasajeros el viaje se pospone de fecha.

Para acceder a los paquetes subvencionados se deben sumar los ingresos nominales del grupo familiar que no pueden superar las 10 BPC.

El agente que otorga y controla las subvenciones en Montevideo: Ministerio de Turismo

Se puede financiar en 6 cuotas sin recargo por el BROU ( sujeto a aprobación crediticia del banco)

Se puede acceder a un descuento de 10% por paquete por persona canjeando en abitab 100 abis.

El descuento se aplica a pago contado y al precio no subvencionado.

Itinerario 24 al 25 de febrero

Minas – Piriápolis

Sábado 24

7:00 a.m de Terminal Tres Cruces.

9:00 visita a Fabrica de alfajores.

10:00 Visitas sugeridas: Cerro Artigas- Confitería Irrisarí – Teatro Lavalleja.

check in en Nuevo Hotel Plaza.

Cena incluido en el Hotel.

Menú. milanesa con ensalada, helado y refresco.

Domingo 25

Desayuno incluido en el Hotel.

check out.

Almuerzo incluido en Hotel

menú: canelones de verdura- ½ litro de referesco p/ps- ensalada de fruta.

Salida a Piriápolis.

Tour por Piriápolis.

– visitas sugeridas: Castillo Piria- Cerro San Antonio.

Tiempo libre en Piriápolis.

18:00 – 19:00 retorno Montevideo.

Turismo al alcance de todos

El Sistema Nacional de Turismo Social (SNTS) nace con el propósito de hacer accesible al mayor número de personas el disfrute del tiempo libre y la recreación, posibilitando el viaje a lugares turísticos de calidad y a precios accesibles.

El SNTS, aspira a que quienes habitualmente no ejercen su derecho al turismo, viajen en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad. Contribuyendo así a que más uruguayas y uruguayos puedan conocer y disfrutar todo el país.

Desde junio de 2009 hasta la fecha, han viajado más de 12.000 personas a través de nuestros diferentes programas adultos mayores, trabajadores, quinceañeras, estudiantes y jóvenes.

Utilizando alguna de nuestras 42 ofertas turísticas en 17 departamentos, involucrando más de 20 agencias de viajes, 14 compañías de ómnibus, más de 60 hoteles y alojamiento y decenas de establecimientos gastronómicos.

¿Dónde conseguir las ofertas?

Las propuestas turísticas de todos los programas se venden en agencias de viaje adheridas al Sistema Nacional de Turismo Social de cada departamento, y se financian en 6 cuotas a través del BROU. Incluyen traslados, comidas y alojamiento en hoteles, bungalows y/o hostels (según al público participante) de categoría 3 estrellas o superior.

Puede conocer las propuestas de viaje en nuestra fan page de facebook.