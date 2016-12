A la hora de buscar responsables ante el “bochorno” de lo sucedido, sin dudas que existen responsabilidades compartidas

Y sin dudas que esto es así, a la hora de buscar responsabilidades acerca de lo sucedido con la suspensión de la definición de la temporada 2016 del básquetbol salteño en primera división.

No podemos decir en este caso, la culpa fue de tal, o cual…aqui los responsables, en mayor, o menor medida, son todos los actores involucrados, las cosas como son.

Después se podrá decir que aquel, esto, y aquel lo otro, también aquí es todos materia opinable y siempre cada uno llegado el momento querrá defender su “chacrita”, porque esto pasó, pasa, y por lo visto, sin dudas seguirá pasando hasta tanto no se tomen medidas de prevención, que partan lógicamente de una organización seria, responsable, y con un verdadero compromiso, por parte de aquellos que tengan a su cargo, y estén al frente de la L.S.B, principalmente los clubes, porque también debe quedar muy claro que la Liga Salteña de Básquetbol, son los seis clubes que la conforman, las cosas como son.

Los tres son culpables

Es lo que opinamos desde nuestro lugar, aquí los tres actores involucrados son responsables, y lógicamente no nos vamos a “meter” en temas que referidos por ejemplo a la decisión (fallo) del Tribunal, por entender que no estamos capacitados para opinar (más allá de que lo que sí nos preocupamos por averiguar acerca del tema), sobre algunos temas para los cuáles lógicamente no fuimos preparados, así de simple, así de sencillo. Lo que sí vamos a opinar, e informar a nuestros lectores, es lo que nos parece, y la forma que entendemos todo su pudo haber resuelto sin pasar por todo lo sucedido, y que fuera de público conocimiento, como sin dudas lo fué la suspensión de la definición del campeonato “Salteño” 2016 en primera división. Podríamos completar varias páginas con esto, pero iremos de a poco, para que se entienda, porque para aquellos que no están en el tema puede resultar un poco complicado, y “engorroso” entender lo sucedido. Por eso trataremos de ir sintentizando con comentarios simples, para que se entienda de la manera más rápida y sencilla.

Nacional

La institución Nacional F.C presenta una denuncia, y reclamo de puntos de los dos primeros partidos de la serie Final (al mejor de cinco), por un jugador del Club A. Universitario por contar este (el jugador Nicolás Lewis) con su ficha médica, y carnet de jugador vencidos, aspecto este que fue corroborado en la gerencia de la L.S.B, situación esta que se daba desde el pasado mes de julio de 2016.

Pero lo cierto es que la denuncia de Nacional fué muy corta, simple, y escueta, al no detallar en ningún momento, ningún artículo, y tampoco inciso del reglamento donde constara dicha situación reglamentaria.

Universitario

Tampoco se entiende, como una institución que había apostado al campeonato, (de hecho es el rojo de la “U” el tri campeón “Salteño), puede dejar pasar por alto la situación de una documentación vencida (también es responsabilidad del jugador lógicamente), y es más, luego se confirma que no solo es un jugador, sino tres, los que estaban en la misma situación… esto fué así. O sea que también existe gran parte de responsabilidad por parte del Club A. Universitario.

Cuerpo de Neutrales L.S.B

También es responsable el Cuerpo de Neutrales de lo sucedido, porque al momento de recibir la denuncia de Nacional, y poder confirmar, y corroborar el vencimiento de documentación del citado jugador, allí mismo, y de oficio, los Neutrales estaban facultados para decidir, sin tener que elevar la denuncia al Tribunal correspondiente, esto es así. Quizá si esto hubiese sucedido, nada de lo otro hubiese pasado, esta es nuestra opinión.

DANIEL SILVEIRA