En un hecho aberrante, dos delincuentes rapiñaron a una mujer adentro del Cementerio Central

El caso generó revuelo a la interna policial, aunque la Jefatura de Policía de Salto ya no tiene potestades sobre lo que ocurre en la cárcel local, puesto que con la nueva disposición legal la misma si bien depende del Ministerio del Interior, pertenece al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), un servicio descentralizado creado para trabajar en esa área.

Pero el tema fue que un policía procedió a detener a una persona, quien al momento de ser reprendido, dijo que se llamaba de una manera distinta a la que en realidad se llamaba. Pero el funcionario policial, según pudo saber EL PUEBLO, ya conocía a la persona detenida y sospechaba que estaba fugada de la Unidad Nº20 del Centro de Rehabilitación de Salto.

Por esto lo llevó hasta la comisaría y allí, luego de interrogarlo, el sujeto admitió llamarse como el funcionario policial pensaba. En tal sentido, fueron a los registros y efectivamente el individuo capturado detenido estaba preso o debería estarlo.

Fue así que se comunicaron con las autoridades locales del INR quienes informaron que no tenían conocimiento de su fuga. El sujeto no estuvo en el lugar al menos un par de días sin que su escape haya sido detectado, informaron a EL PUEBLO fuentes policiales.

HURTO CASA DE FAMILIA.-

Una mujer manifestó que se ausentó de su domicilio en calle Matilde Albisu al 500, y al regresar notó la falta de tres tirantes de madera, dos bolsas de portland y 50 metros de nylon que se encontraban en el fondo de la casa. Investiga Unidad de Investigaciones.

En otro caso, una persona denunció que concurrió a una Pizzería en las Termas del Daymán, pero al retirarse del lugar se percató horas más tarde que había dejado olvidada su cartera colgada en una silla, al retornar se encontraba cerrada, concurriendo al día siguiente, donde la dueña del local le hace entrega de la misma manifestándole que se la había entregado un hombre que la encontró tirada en la vereda.

Al controlar, notó que le faltaban U$S 2.000 (dólares) y productos de maquillaje que se encontraban en el interior de la cartera. Investiga Unidad de Investigaciones.

RAPIÑA EN EL CEMENTERIO

Una mujer manifestó que se encontraba dentro del Cementerio Central, momento en que observa a dos sujetos que pasan a su lado en dos oportunidades, al retirarse la interceptan y uno de ellos con un vidrio en la mano le exige le entregue el celular, por lo cual se negó, pero los malvivientes continuaron insistiendo y la agredieron varias veces con el vidrio, logrando darse a la fuga con la mochila y el celular de la misma.

HURTO CASA DE FAMILIA y DETENCIÓN DE PERSONAS.-

El personal policial que se encontraba abocado a tareas investigativas sobre la rapiña anteriormente mencionada concurrió a realizar recorridas por zonas aledañas y vio en el cruce de las calles Sarandí y Quareim a dos sujetos con los datos aportados por una mujer que había sufrido un robo.

Luego de proceder a revisar a los mismos incautaron una tostadora marca Punktal, una anafe eléctrica Punktal, un cuchillo Tramontina, verduras y una cascola de un litro, entre los efectos incautaron una boleta a nombre de una mujer, procediendo a la detención de los individuos.

Tras esto concurrieron al domicilio en la calle Rivera al 600, donde la femenina propietaria de la boleta manifiesta que próximo a la hora 14:30 deja abierta la puerta del fondo de su finca, donde personas extrañas cortando serpentina de muro ingresaron por el fondo de la finca, hurtándole los efectos incautados.

Puesto en conocimiento de la Fiscalía de Primer Turno dispuso que el menor sea internado con custodia policial en INAU, el mayor permanezca en calidad de tal, trasladado el menor conducido el mayor a Fiscalía en el día de hoy. Investiga Unidad de Investigaciones.

CHAPA MATRÍCULA.-

Una mujer denunció que dejó estacionada la moto Winner 110, matrícula HKF 986 estacionada en Barrio Maccio, al ir a ocuparla nota la faltante de la chapa matrícula. Investiga Seccional Quinta.

EN CASA DE FAMILIA

Otra persona denuncia que se ausentó de su domicilio en calle Julio Delgado al 200, y al

regresar nota la faltante de documentos y ropas varias de dama y niña, Investiga Seccional Primera.

En otro caso se presenta en Seccional Quinta una mujer denunciando que se ausentó de su domicilio en Barrio Cerro, donde tiene plantación de Cannabis autorizada, presentando certificado de IRCCA y declaración jurada por auto cultivo a nombre de su concubino, y al regresar nota la faltante de una planta de 50 cm de alto aproximado.

HURTO EN INTERIOR CASA DE FAMILIA.-

Un sujeto manifiesta que se ausento de su domicilio en Colonia Gestido, al regresar observa el vidrio de un ventanal roto, y al ingresar el interior en completo desorden y la faltante de $U 2.000 que dejó sobre un modular. Investiga Seccional Cuarta.

HURTO CASA DE FAMILIA.-

La damnificada manifiesta que se encontraba descansando en su domicilio en Barrio Horacio Quiroga, próximo a la hora 03:00, escucha a su perro ladrar, se levanta observando por la ventana a dos masculinos saltar la reja del muro, hurtándole un celular, un ventilador y un parlante portatil, dándose a la fuga. Investiga Unidad de Investigaciones.