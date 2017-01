Le entregó el pedido al comprador, quien con la excusa de buscar cambio, se fue y no volvió más.

El denunciante trabaja como repartidor para una farmacia del medio, manifestó que en la mañana de ayer, fue a llevar un perfume marca Polo Blue y un bronceador marca Hawaiian Tropic, por la suma total de $ 2.380 a un domicilio ubicado próximo a la zona céntrica.

Allí se encontró a un hombre que le expresó que, le abonaría con dos billetes de $ 2.000 pesos, pidiéndole que le diera el cambio, que él iba a buscar el dinero a un comercio próximo al lugar. Por lo cual el repartidor le entregó la suma de $ 1.600 aguardando, y al pasar el tiempo, dicho masculino jamás regresó.

COLISIÓN ENTRE AUTO Y CAMIONETA DEJÓ A UN HOMBRE LESIONADO

Un hombre resultó lesionado en un choque entre dos vehículos automotores. Fue en la mañana de ayer cuando en el cruce de Avenida Barbieri y José Amorín, ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por una camioneta marca DFSK, conducida por una femenina, la cual circulaba por Amorín al norte, y un automóvil marca Volkswagen Gol, conducido por un hombre, quien circulaba por Avenida Barbieri con dirección al oeste, se apareció de golpe y ambos chocaron, resultando lesionado este último, siendo asistido en un centro asistencial, cuyo diagnóstico fue: “herida cortante región supero occipital izquierdo, pasa a domicilio”.

Las pruebas de espirometría arrojaron resultado negativo. Intervino Brigada de Tránsito.

UNA MUJER Y 4 ADOLESCENTES DETENIDAS AL DAÑAR UN VEHÍCULO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Un hombre denunció que, dejó estacionado su automóvil Citroën modelo Ax /93, matrícula SBD2229, de color blanco, en calle Uruguay y Asencio, y cerca de las dos y diez de la madrugada de ayer, cinco mujeres arrojaron algo contundente contra la luneta trasera del vehículo, dañándolo, fugándose inmediatamente, localizándolas momentos más tarde en calle Brasil y Albisu, por lo que las demoró hasta el arribo de los efectivos policiales, quienes procedieron a la detención de las mismas.

Se trataba de una femenina mayor de edad y cuatro adolescentes; las detenidas expresaron que, se insultaron con dos individuos y estos les arrojaron una botella, siendo la que rompió el vidrio del vehículo, apersonándose el propietario, responsabilizándolas de lo ocurrido por lo que se dieron a la fuga. Consultada la Juez de Turno, dispuso: “Que las menores sean entregadas a sus padres, la mayor puesta en libertad y se continúen las averiguaciones”. Investiga Seccional 1ra.

AMENAZAS POR LAS REDES SOCIALES

Una mujer denunció que recibe amenazas de forma seguida por la red social facebook, por parte de otra femenina conocida, que la difama. Investiga Seccional 7ma.

ROBARON Y PRODUJERON DAÑOS EN EL CAIF DEL HORACIO QUIROGA

En representación del CAIF de barrio Horacio Quiroga, un hombre denunció que, en la madrugada de ayer, le comunicaron que, personas extrañas habían provocado daños en el local y al concurrir al mismo, constató el daño de la reja y los vidrios de una ventana, no constatándose la falta de objeto alguno. Investiga Seccional 3ra.

OVEJAS DE RAZA ATACADAS POR PERROS

Continúan las jaurías de perros que atacan ovejas en establecimientos ganaderos. Todo se supo cuando el propietario de un establecimiento rural denunció que, al recorrer su campo, ubicado en la zona de Pueblo Lluberas, encontró diez ovejas de raza Merino Australiano, mordidas por perros, avaluando el perjuicio en U$S 1.650. Investiga Seccional 10ma.

DAÑOS Y HURTO EN LOCAL SINDICAL

Le comunicaron desde la empresa de alarmas que, la misma se activó en calle Cervantes y 33 Orientales, en el local gremial del sindicato del SUNCA, constatando el forzamiento de la puerta trasera, por donde habían ingresado, una puerta del interior forzada, sistemas de alarma dañados y el hurto de una jarra eléctrica de color blanco.

HURTO EN CASA DE FAMILIA

El damnificado denunció que sobre las 19:00 horas del martes, se ausentó de su domicilio, regresando a la hora 20:30, notando el interior de la finca en total desorden y la ventana del costado abierta, constatando la falta de un ventilador de pie cromado; un secador de cabello; una plancha de cabello y una máquina de cortar pelo. Investiga Seccional 4ta.

HURTO A TRANSEÚNTES

Al llegar a su domicilio, una mujer sacó su cartera de color beige desde el baúl de su moto, y al estar ingresando al mismo, fue sorprendida por un hombre, quien se la arrebató, huyendo por calle Guaraní al este, donde lo esperaba un birrodado con otro masculino, los que se dieron a la fuga por Avenida Julio Delgado hacia el norte. En el interior de la cartera contenía $ 6.000; U$S 100; y documentos varios. Investiga Seccional 5ta.

En horas de la madrugada de ayer, el denunciante retornó a su domicilio, cuando fue interceptado por tres individuos del barrio, quienes mediante amenaza, le hurtaron los championes marca Nike, de color blancos; un litro de vino que llevaba; y $ 90. Investiga Seccional 3ra.

En momentos en que caminaba con un bolso colgado de sus hombros por calle Candelaria, antes de llegar a calle José Raffo, la denunciante fue sorprendida por un individuo, quien le arrebató el bolso de color marrón, el cual contenía en su interior un monedero de color lila, marca Lincolns; $ 1.000; y un celular marca Samsung J7, de color blanco con forro blanco con árboles. El autor del hecho se subió a una motocicleta conducida por otro masculino, dándose ambos a la fuga por calle Candelaria con dirección al este. Investiga -Seccional 2da.

Femenina mayor de edad denunció que en la tarde de hoy caminaba por Avenida Batlle y al llegar casi a calle Verocay se le apersonó un masculino desconocido quien le arrebató su cartera simil cuero de color negro con tachas conteniendo un par de caravanas de fantasía con perlas blancas y metal dorado, algunas monedas y papeles varios, dándose a la fuga con dirección a barrio La Tablada. Investiga Seccional 2da.