Pablo Bernasconi: “ver ese folclore del fútbol, fue hermoso”

Cuando apareció en Quinta Avenida-Treinta y Tres en la década del 90, era puntero izquierdo. El cerquillo rubio para identificarlo y una cara apenas adolescente. Después, la madurez.

El pasaje por Salto Uruguay, Juventud de Las Piedras, Ceibal, Peñarol, Deportivo Artigas, Independiente de Liga Agraria, River Plate, Arsenal y este tiempo de Tropezón, con Wilney Arambarri, el padre de Mauro, en la Dirección Técnica.

Los 39 años de PABLO SEBASTIÁN BERNASCONI. El de la ingobernable pasión por el fútbol.

Por eso, algunos días atrás, se fue a Buenos Aires. Asistió al partido entre River Plate e Independiente por la Copa. Al día siguiente, en la práctica de los rojos, para comprobar ese entorno a la medida de un profesionalismo, del que Pablo no duda y certifica.

Los lazos familiares con Gastón Silva que no faltan y ese encuentro de algunos minutos con el estratega de Independiente, Ariel Holan. Acaso a la cuenta de Pablo, la recompensa alcanzada “porque fue conocer y disfrutar de un verdadero monstruo del fútbol. Holan lo es”.

**********

-“Haciendo tiempo para alguien que no conoce, no es fácil”.

-“Gastón Silva y Martín Campaña son muy queridos por la hinchada. Ir a la cancha de Independiente, fue una manera de comprobarlo”.

-“Ver ese folclore para mi que me apasiona el fútbol, fue hermoso”.

-“Estar tan cerca de este nivel profesional por algunos momentos, es mucho”

*********

Esas cuatro frases-reflexión desde Pablo Sebastián Bernasconi, una manera de amplificar la vivencia. Es que el fútbol es una mezcla siempre subrayable, donde las cuestiones emocionales acuden vitales, generosas, plenas. Descubriendo ese mundo a veces lejano, pero que está ahí. Perceptible y a veces humano.

De a poco, convencido que los sueños pueden aterrizar y convertirse en crisol de realidades, Pablo va incursionando en el túnel donde al final, aparecen luminarias de futbolistas, de técnicos, de dirigentes. Pero sobre todo, la cancha, la pelota, la acción, el querer, el sostener.

La vida y el fútbol.

ENTONCES HOLAN…

“Haber podido hablar con el Director Técnico de Independiente, un recuerdo para siempre. Emociona escuchar desde un argentino que ama a nuestro país, a lo que somos. Y tiró una frase que me quedó grabada y la comparto en EL PUEBLO: “dame nueve uruguayos contra once que le peleo a cualquiera”. Creo que eso dice todo y no hay que agregar nada más. Es una síntesis de lo que Holan piensa de nosotros”.

**********

Valía la pena, acentuar ese apunte y emergiendo de la reflexión de un DT como Holan, cuya matriz ideológica sobre fútbol, no parece generar divisiones. Se admite su clase. Su perfil. Su sentido de búsqueda.

Y allá fue un salteño como Pablo Bernasconi, con ese mano a mano que se integrará a la memoria por siempre. Claramente el fútbol, recompensa a los pasionales de la causa.

Pablo lo es. Hasta el disfrute….en la tierra del mismísimo “Diablo”.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-