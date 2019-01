En la proclama leída este miércoles en Durazno el integrante de la Mesa Nacional de Un Solo Uruguay; Julián Cabrera dijo que durante este año que pasó luego del primer acto del movimiento, se dejó que el agua corriera como si el pasar del tiempo fuese a solucionar los problemas, “escuchamos que todo estaba bien, que las exportaciones iban a crecer, que las inversiones iban a venir, que el consumo iba a aumentar y que las cadenas de pago no se iban a cortar y sabemos que la realidad no es esa”. Agregó que la negación a reconocerla quizás sea en mantener la prioridad en no perder votos. Afirmó que los enunciados tanto de organismos internacionales como de consultoras privadas acerca de la situación del Uruguay se basan en los datos que arrojan las encuestas de organismos oficiales, indicó que datos de pobreza, indigencia, desempleo, inflación y crecimiento no reflejan la situación real. Por lo tanto “es hora de sincerar los datos que se publican, su confección se realiza con poco rigor técnico y con muestreo de la situación que terminan dando indicadores que no reflejan la realidad de la gente”. Aseguró que hay sectores en recesión, que hay cadenas de pago cortadas con incumplimiento de documentos y compromiso; y que !no anda un peso entre la gente”.

Dijo que lo que previeron que iba a pasar, pasó e inclusive fue peor de lo que pronosticaron. En este sentido mencionó que se perdieron miles de proyectos familiares que se fueron de nuestro país, miles de jóvenes porque no ven un futuro en su tierra.

Manifestó que este miércoles el pueblo oriental volvió a Durazno a reafirmar que son necesarios cambios para poder seguir en el camino. “Es nuestra obligación como ciudadanos plantear el país que queremos y nos merecemos; necesitamos políticas que apoyen a la producción y al productor nacional por sobre los agro negocios, que fomente la industria nacional, el comercio interno y los servicios asociados a la par del fomento de la inversión extranjera y que se distribuyan los recursos en todo el territorio de manera más equilibrada.

Las propuestas planteadas por el movimiento son “imprescindibles e impostergables para sentar las bases de un país que nos incluya a todos”.

El integrante del movimiento expresó que el debate y la pelea electoral deben ser por administrar los bienes públicos en beneficio de todo un país y gobernar para todos y no una pelea por administrar y gobernar el poder en beneficio personal familiar o sectorial.

Indicó que de acuerdo a datos estadísticos al 34% de los uruguayos no les alcanza lo que ganan para vivir y al 17% le falta comida alguna vez al mes, lo cual deja al descubierto que a pesar de ser un país de renta media alta según nos califica el mundo, la gente la pasa mal y muchos uruguayos no cubren sus necesidades.

BAJAR EL GASTO DEL ESTADO

Algunas de las medidas planteadas para comenzar a bajar el gasto del Estado y reactivar la actividad económica son:

1- Realizar un presupuesto para el próximo quinquenio.

2- Reducir los cargos políticos en directorios de todas las empresas y entes públicos a 3 personas, respetando obligatoriamente la representación de la oposición en los mismos

3- No ingreso de empleados públicos ni contratados por al menos 5 años a no ser en la atención directa en áreas como educación, seguridad y salud.

4- Eliminar o unificar dependencias del Estado que han quedado obsoletas o sin función, el caso más claro es el del ente estatal PLUNA, el cual sigue existiendo y nadie sabe para

qué, o la coexistencia del SNIG y Dicose que son dos dependencias que trabajan sobre el mismo tema desde oficinas diferentes.

5- Parar al menos el 50% de la flota de vehículos oficiales, propios y alquilados, no vinculados a salud y seguridad.

6- Modificar la ley de biocombustibles, evaluando la pertinencia de su uso de acuerdo a la coyuntura de precios. Liberar la importación o comprar dichos biocombustibles a paridad de importación, cuidando en la gestión la función que hoy cumple en Bella Unión el cultivo de caña de azúcar.

7- Obligar que las empresas de derecho privado y capitales públicos sean controladas por los organismos estatales (…). Al mismo tiempo aquellas que presenten pérdidas permanentes y no logren mejorar su gestión en un año sean vendidas o cierren ya que las

empresas estratégicas para el bien común son las públicas y no éstas.

8- Transparentar el gasto, todo aquel funcionario o legislador que reciba viáticos o partidas específicas, debe rendir cuentas y devolver el sobrante obligatoriamente.

9- Respetar los montos de las licitaciones para no terminar cómo siempre pagando un 300% más de lo presupuestado inicialmente y que el tribunal de cuentas tenga la potestad

para impedir que se realicen dichos gastos.

10- Revisar el 100% de los servicios contratados por el Estado y asegurar que los montos sean acorde a los valores de mercado y publicarlos.

11- Revisar sueldos y partidas extras para todos los legisladores y jerarcas que acceden a sus cargos por cuota política.

12- Terminar con los privilegios de los legisladores al cese de sus funciones.

Por otra parte solicitaron que se debe eliminar uno de los impuestos más injustos de todo el sistema que es el de las jubilaciones, grabando inmoralmente a quienes ya aportaron cuando trabajaban para que les vuelvan a cobrar en la vejez.

Se planteó además que es imprescindible que se reconozca que país somos, en qué se basa nuestra actividad económica y social. “Somos un país agropecuario; lo fuimos hasta

ahora y lo seremos por bastante tiempo más. Bienvenidos todos los demás rubros que contribuyen al desarrollo, a la generación de empleo y al bienestar social”.

CONCIENCIA AGROPECUARIA

Los integrantes de la mesa nacional de Un Solo Uruguay manifestaron que es necesario educar y trabajar con la población y fundamentalmente con los niños en una verdadera conciencia agropecuaria, en una conciencia del país que somos, y para ello “debemos corregir errores y horrores implementados desde un escritorio de una oficina pública en la ciudad vieja, distantes lógica y físicamente de la realidad”.

Finalmente expresaron que esperan que las propuestas planteadas el miércoles “sean parte del eje de discusión en la próxima campaña electoral”.

“Esperamos que la voz de miles y miles de compatriotas sea escuchada y entendida; bregamos por que se presenten propuestas claras y realizables pero por sobre todas las cosas, que las mismas partan desde la honradez y la sensatez”.

El mensaje final a todos los políticos fue que van a estar atentamente escuchando y mirando lo que dicen y hacen. “No nos vamos a ir, no nos vamos a esconder ni nos vamos a callar, todos queremos un solo Uruguay”