Hubo casos de robos en distintos puntos de la ciudad

Entre el vuelco de un minibus en la Ruta 31, los daños sufridos en una casa de familia, los robos de motos en distintos domicilios y los ocurridos en plena calle, han sido los hechos que integran el elenco de las denuncias recibidas en las últimas horas por parte de las comisarías.

Una mujer denunció que a las diez de la noche llegó hasta la casa de su amiga ubicada en el barrio Baltasar Brum, dejando estacionada la moto marca Yumbo modelo Max de 110cc., de color rojo, matrícula HLC 313, ingresando al interior del domicilio. Pero añadió que sobre las doce y media de la noche escucharon un ruido desde la ventana del frente, por lo que al salir del lugar, la moto ya no se encontraba.

DAÑO EN CASA DE FAMILIA, SINIESTRO CON VEHÍCULOS Y DETENCIÓN

Por otro lado, una mujer mayor de edad denunció que en horas de la noche, se encontraba en su casa situada en la calle Candelaria Areta de Amorim al 2000, donde escucharon un estruendo. Pero al mirar por la ventana observan una camioneta doble cabina de color gris, la que era conducida por un sujeto, encontrándose en su predio, habiendo impactado con el portón y las rejas del frente, ocasionando la caída del mismo y daño en el cercado, al salir este se da a la fuga por calle Candelaria con dirección al oeste.

Por otra parte, el personal policial fue avisado por un funcionario quien se encontraba en horas libres, que un sujeto aparentemente alcoholizado, conducía una camioneta marca Chevrolet modelo S 10, color gris, matrícula HBH 125 y que había colisionado a su auto en la parte lateral del lado del conductor y se habría dado a la fuga, por calle Candelaria, circulando contra mano por calle 1º de Mayo con dirección al Norte y posteriormente a contra mano por Av. Barbieri al Oeste.

Por tal motivo se realizaron las comunicaciones pertinentes y al momento que funcionarios de la Seccional Segunda circulaban por la calle Charrúa al 1900, divisaron al vehículo con las luces apagadas a alta velocidad, dándole la voz de alto, haciendo caso omiso, siguiéndolo a distancia, y al llegar tres cuadras más abajo, se le apagó la camioneta y con el conductor dentro de ella, comienza a circular en reversa con el motor apagado, por lo cual los policías intentaron detenerla pero esta terminó impactando contra el móvil oficial, procediéndose a la detención del masculino, quien se desacató.

Concurrió personal de Policía Científica a los distintos lugares de los hechos. Realizándole prueba de espirometría con resultado positivo. Consultado el Magistrado dispuso que el mismo sea indagado.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO

En otro caso, un hombre denunció que en la noche del lunes sobre las once de la noche, dejó su auto estacionado en barrio Nuevo Uruguay y próximo a la hora 04:00 escucha la alarma del vehículo, al salir constata el baúl forzado y la falta de un par de championes marca Nike, una llave cruz, una llave inglesa, una pinza, destornilladores, dos litros de aceite diésel, cinco litros de agua refrigerante y un cinturón de seguridad de 3 puntas. Investiga Seccional 4ta.

HURTO DE BICICLETA

Un hombre que concurrió a la capilla Villa Teresita dejó sobre las ocho de la noche su bicicleta marca Baccio Alpina de color azul rodado veintiséis, estacionada en el interior del predio, constatando posteriormente su falta de la misma en ese lugar. Investiga Seccional 2da.

SINIESTRO LEVE

El accidente fue en el cruce de Florencio Sánchez y Juan Carlos Gómez donde ocurrió un siniestro de tránsito, protagonizado por la moto Yumbo Max, matrícula HIR491, conducida por un masculino menor quien circulaba por calle Uruguay con dirección al Oeste, llevando como acompañante a una mujer menor de edad y al estar entre las calles Florencio Sánchez y Juan Carlos Gómez, un auto que circulaba en su mismo sentido y dirección pero delante, sin encender el señalero giró para ingresar en un estacionamiento, por lo que debido a lo imprevisto de la maniobra, lo colisiona en la parte delantera izquierda de dicho vehículo, cayendo ambos al pavimento, resultando lesionados. Intervino Brigada de Tránsito.

HURTO EN COMERCIO

Un hombre denunció que en la noche del lunes estaba atendiendo en su comercio del barrio Ceibal y en un momento ingresó un sujeto encapuchado hurtando una funda de refrescos U dándose a la fuga. Investiga Seccional 3ra.

HURTO DE VEHÍCULO

Una mujer mayor de edad denunció que en la tarde de ayer desde el frente de su finca sita en barrio Ceibal le hurtaron la moto marca Yumbo modelo Max, de color blanco, matrícula HKC 652. Investiga Seccional 3ra.

HURTO A TRANSEÚNTE

Femenina mayor de edad denunció que en la tarde de hoy en Agraciada y Luis Alberto de Herrera fue interceptada por un sujeto, quien le arrebató su cartera de cuero de color marrón conteniendo la suma de $ 3.000. investiga Seccional 2da.

ESTAFA

Masculino mayor de edad denunció que días pasados acordó la compra de un celular marca Iphone 6s Plus 128GB por la suma de $ 19.000 con un masculino a través de una página web de compra y venta, realizando el giro de dinero, el cual fue cobrado no recibiendo dicho celular y el masculino no respondió más a sus llamados. Investiga Seccional 1ra.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En la mañana de ayer personal policial tomó conocimiento de que en Ruta Nacional Nº 31 kilómetro 60 ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por un minibus marca JAC el cual se encontraba volcado sobre su lateral izquierdo, el mismo era conducido por un masculino mayor de edad llevando nueve pasajeros resultando un masculino mayor de edad lesionado siendo asistido en laPoliclínica de Rincón de Valentín se le diagnosticó “politraumatizado leve sin pérdida de conocimiento, herida en arco superior derecho”. Intervinieron Seccional 9na. y División II.