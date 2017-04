En Salto, aquella cimiente “de todo lo que vendrá”.

El 21 de octubre de este 2017, ALEJANDRO APUD llegará a los 50 años de vida. En su tiempo de futbolista, fue golero. Es actualmente el Director Técnico de Boston River de Montevideo.

Antes, orientó a Sud América, Liverpool, Atenas de San Carlos. Su equipo llegó a la «A» en el 2016 por primera vez en la historia y se metió en la Copa Sudamericana.

En el estreno, fue con triunfo en calidad de local, por 3 a 1. Histórico Boston.

*****************

Antes de la actual disputa del Torneo Apertura en el marco del Torneo Uruguayo, Boston River afrontó buena parte de la pretemporada en Salto. El Parque Luis T. Merazzi fue su centro de operaciones. En tanto, Pablo Bernasconi (pasó por varios equipos del fútbol local, despuntando en Quinta Avenida-Treinta y Tres en la década de los 90), tendió las redes para que Boston River jugase un partido amistoso en Concordia.

Alejandro Apud expuso una convicción hecha frase que EL PUEBLO la tradujo en páginas: “La pretemporada que hacemos en Salto, es la cimiente para todo lo que vendrá». Apud sorprendió por la exigencia que fue planteando en los entrenamientos. Claramente con él, la cosa va en serio. Y sus jugadores admiten que están ante un DT que no escatima conceptos de búsqueda, desde su más sonora y elocuente aplicación.

UNA NOCHE GLORIOSA

Cuando agonizaba la tarde del sábado 1º de abril, Boston River y Nacional jugando en el estadio Centenario, por la nueva fecha del Torneo Apertura. Después del 1 a 0 transitorio a favor del grande, Boston River fue estableciendo el perfil de equipo con sus argumentos-resoluciones a cuesta.

En la recta final, fue reflejo de un fútbol a la medida de la circunstancia.

Se quedó con el 3 a 1, sin inventos elocuentes.

Apeló a la más hermosa llaneza del fútbol:LA DE JUGAR.

Eso: el Boston River del «Turco» Apud jugó, postergando cualquier llorisqueo por las limitaciones que puede sustentar en aspectos de estructura institucional. La verdad de Boston River, FUE EL EQUIPO EN LA CANCHA.

La cancha a veces es bendita, porque es capaz de igualar. Las grandezas históricas pueden opacarse y las pequeñeces, volverse dignas, plenas, hasta convertirse en lección de hidalguía, dignidad, pero también CLASE.

Para Boston River fue su primera victoria ante uno de los dos referentes máximos del fútbol uruguayo. Sus primeros goles en esa dirección también. Nunca antes.

A LA CUENTA DE TODOS

La imposición de Bostón, debiese ser motivo de análisis. Para quienes viven en Montevideo o para quienes somos parte del Uruguay profundo.

¿Cómo es posible poder? ¿A partir de qué factores se puede poder?

Atrevimiento, certeza, amor propio, constancia. ¿Es un poco de todo eso?

¿Por qué se equilibra primero y se domina a quién llega para demoler y concluye en medio de su gris desolación?

Pero además, ¿cuánta relación tienen los técnicos, frente a situaciones como estas? ¿Cuántos Apud andan en la vuelta, sin renegar de la modestia, pero también amparados en el coraje del querer y la pretensión que no pestañea?

Y acaso también, lo de ese tal «Turco» Apud, produce una lección más: la de matar el complejo de inferioridad.La de evitar ese lamento-excusa de los porfiados consecuentes de la mediocridad.

Ese Apud nos ganó a todos con su Boston River.

A los románticos no se les acaba el tiempo.

Los soñadores a veces se paran frente al poder. Y cuando se vuelven victoria, la vida y el fútbol sienten que son capaces, de regalar una justicia….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-