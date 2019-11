El hombre está internado en el Cenaque con quemaduras en el 50 % de su cuerpo y su estado es «reservado»

Un trabajador de UTE está «muy grave» luego de sufrir un accidente laboral mientras trabajaba en la Estación 32, ubicada en el centro de Montevideo, en la madrugada de este martes, según informó a Ecos el vicepresidente de la agrupación de funcionarios de esa compañía estatal (AUTE), Gonzalo Castelgrande.

El suceso ocurrió sobre las 4:00 de la madrugada, en la estación ubicada en Bernabé Rivera y Salto, donde realizaban maniobras unos tres funcionarios. El que se llevó la peor parte fue el trabajador más experimentado, de 62 años, que fue trasladado al Banco de Seguros del Estado (BSE) y de allí derivado al Centro Nacional de Quemados (Cenaque).

Según el último informe médico, el hombre está en estado «reservado» con quemaduras en el 50 % de su cuerpo. Lo más grave en este tipo de accidentes es la inhalación de los gases que se produce como consecuencia de la explosión y eso es lo que hace la situación aún «más comprometida», explicó Castelgrande.

Otro de los trabajadores, de no más de 30 años, también está internado en el BSE. En este caso, el joven sufrió heridas pero de leve entidad. Un tercer trabajador resultó ileso pero atraviesa «un trauma psicológico importante» por todo lo que vivió, señaló el dirigente sindical.

Castelgrande aseguró que los tres funcionarios utilizaban todos los implementos de seguridad -casco y guantes- al momento del accidente y esto fue lo que que ayudó a que la situación no se tornara más grave.

Si bien todavía no están claras las causas del accidente, que se están investigando, el sindicalista recordó que desde hace mucho tiempo el gremio reivindica ciertas medidas de seguridad.

«Muchas de las instalaciones de UTE están muy deterioradas y producto de estos cinco años de recorte que se vivieron en la institución hubo una cantidad de inversiones que no se hicieron y eso también puede perjudicar en este tipo de accidentes», alertó.